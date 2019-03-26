Дарья Клюкина призналась, почему променяла Крида на топ-менеджера "Газпрома"

25-летняя модель недавно ошарашила поклонников известием о помолвке с Владимиром Чоповым. Мало кто знал об их отношениях в целом, а тут сразу такой серьёзный шаг. Даша никак не комментировала это до настоящего момента, и вот наконец-то в интервью для издания Super она поделилась подробностями.

Победительница шестого сезона "Холостяка" сразу призналась, что они с Владимиром не специально скрывали отношения. Просто Даша не хотела кричать о своих чувствах, а Владимир в целом не очень публичный человек. Вот так и вышло, что об отношениях парочки знали лишь самые близкие.

Даша и Владимир познакомились во время одной из рабочих встреч в июле прошлого года на чемпионате мира по футболу. После этого они продолжили общаться. Тем же летом Даша с семьёй и друзьями полетела отдыхать в Италию, следом за ней прибыл и Владимир. Он подарил девушке корзину лимонов и позвал на свидание в парк аттракционов.

После этого Даше пришлось ехать на съёмки в Стамбул, и девушка очень нервничала. Поэтому Владимир решил приехать и поддержать её. Модель признаётся, что такого для неё ещё никто не делал и что ей было очень приятно. В октябре пара вместе полетела на Сейшелы, и именно там топ-менеджер "Газпрома" сделал ей предложение.

От неожиданности я стукнула его по плечу: "Ты серьёзно? Это правда?" На что он говорит: "Да, будь моей женой". Конечно, я была в шоке и не знала, как мне реагировать на это, что так быстро и это серьёзно, и вот у меня кольцо. Но потом я сказала да. Дарья Клюкина

Даша отметила, что хотела бы сделать в этом году маленькую и закрытую свадебную церемонию, на которой присутствовали бы только близкие. Отвечая на популярный вопрос про Егора Крида, девушка заявила, что они с ним просто не сошлись характерами и тихо расстались.