Для обеда и коктейля. Что можно вырастить на городском балконе

Как вырастить в мегаполисе на своём балконе без ГМО и пестицидов рукколу и черри в салат, мяту к мохито и даже клубнику, выяснял Лайф

Выращивание экологически чистых продуктов в домашних условиях — весьма модная тенденция в современной урбанистике. Тысячи людей во всём мире устраивают в своих небольших квартирах настоящие сады, которые обеспечивают их свежей и, самое главное, экологически чистой едой чуть ли не круглый год.

Что можно вырастить на "городской грядке"?

Лук Налить в стакан воды, сверху поставить луковицу. Через несколько дней можно срезать свежую зелень, добавлять в салат или омлет Кадр видео YouTube / Всё буде добре

Руккола Вырастет меньше, чем за месяц. Только для выращивания дома в магазине нужно искать семена индау или эруки салатной Кадр видео Youtube / Олег Карп

Сельдерей, капуста и салат романо Поместить стебли или кочерыжку в воду. После появления корней высадить беженцы в грунт, а есть салат — через месяц-полтора Кадр видео YouTube / На огороде и дома

Зелёный чеснок для блюд Можно добавлять в маринады и рассолы. А в сочетании со свежим укропом зелень чеснока актуальна в домашних малосольных огурчиках Кадр видео YouTube/Александра

Петрушка и укроп Для выращивания укропа и петрушки понадобятся семена. Ждать придётся 5–8 недель. Зато потом свежий пучок зелени — всё лето Кадр видео YouTube / Дачные советы

Шпинат Потребуются контейнеры высотой не менее 15 сантиметров и немного торфа. Свежий урожай можно будет собирать уже через 40 дней Кадр видео YouTube/ Телеканал Интер (Inter TV channel)

Базилик для пиццы и пасты Посаженный на подоконнике, взойдёт уже через 55–60 дней. Однако базилик любит солнце, не лишним будет дополнительная лампа Кадр видео YouTube/eDA это PRO100

Лимонное дерево для лимонада Растение на подоконнике позволит не только наслаждаться вкусным чаем или лимонадом, но и будет дезинфицировать помещение Кадр видео YouTube / Умное хозяйство

Мелисса, или мята, для мохито и чая Мяту просто вырастить на подоконнике всего за два месяца. А лимонная мята — мелисса — станет отличной основой для ароматного чая Кадр видео YouTube / Яна Фёдорова Популярное видео

Клубника Для городского сада подойдут ремонтантные сорта, которые плодоносят круглый год. Первый урожай можно получить уже через месяц Кадр видео YouTube / Всё буде добре

Помидоры черри В зависимости от сорта урожай будет после 3 месяцев. Семена в стаканчиках с землёй накрываются плёнкой, ставятся в тёплое место Кадр видео YouTube/biotema

Огурцы Созреют через 35–45 дней. В магазинах продаются семена для выращивания дома — "комнатный Рытова" и "чудо на окошке" Кадр видео YouTube / Про виноград и сад

Грибы-вешенки в жульен Сорт не требует специального ухода. Основа — сухая солома или опилки в целлофановом мешке с мицелием. Через две недели — урожай! Кадр видео YouTube / Центр экологических программ

Вот только наличием пресловутых 6 соток похвастаться может не каждый. Что же делать в этом случае? Ответ предельно прост — следовать новым, но на деле хорошо забытым старым тенденциям — организовать свой огород на балконе или подоконнике.

Что нужно для городского огорода

Ёмкость для рассады . Фото © Pixabay

Для этого замечательно подойдут обыкновенные цветочные горшки или специальные ящики для растений. Их можно купить за сущие копейки в любом садовом гипермаркете. Ну а для тотальной экономии средств вполне можно использовать обрезанные пластиковые бутылки или стаканчики из-под йогурта.

Земля . Фото © Flickr/poppet with a camera

Землю лучше купить в специализированных магазинах. Она будет содержать все нужные вещества. Брать землю в ближайшем лесу — не лучшая идея. Неопытному садоводу придётся прокалить почву, а это не у всех заканчивается успехом.

Сосуды для воды . Фото © Pixabay

Как правило, для домашних растений нужны обычный пульверизатор и лейка. Последняя подойдёт не только для полива, но и для отстаивания воды от хлора. Современные сорта домашних растений, по словам специалистов, достаточно прихотливы и требуют чистой воды комнатной температуры.

Пищевая плёнка или полиэтиленовые пакеты . Кадр видео YouTube / Секреты огородника

Целлофан поможет быстро прорастить семена. Пищевая плёнка, полиэтиленовые пакеты, которыми накрывают ящики с растениями, создают нужный многим растениям парниковый эффект.

Удобрения . Фото © Flickr/Oliver

Несмотря на опасения, современные удобрения вполне безвредны. Они состоят из простых органических элементов, которые растения в природе получают из почвы. В домашних условиях различные подкормки не только совсем не помешают, но и позволят получить отличный урожай гораздо быстрее.

Особо продвинутым садоводам понадобится и фитолампа. От обычной она отличается тем, что излучает синий и красный спектр, то есть волны с длиной 460 и 620 нанометров. По словам специалистов, красный участок спектра способствует росту листьев, а синий помогает развиваться корневой системе. Хотя часто можно обойтись и обычной светодиодной лампой.