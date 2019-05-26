Для обеда и коктейля. Что можно вырастить на городском балконе
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Выращивание экологически чистых продуктов в домашних условиях — весьма модная тенденция в современной урбанистике. Тысячи людей во всём мире устраивают в своих небольших квартирах настоящие сады, которые обеспечивают их свежей и, самое главное, экологически чистой едой чуть ли не круглый год.
Что можно вырастить на "городской грядке"?
Лук
Налить в стакан воды, сверху поставить луковицу. Через несколько дней можно срезать свежую зелень, добавлять в салат или омлет
Кадр видео YouTube / Всё буде добре
Руккола
Вырастет меньше, чем за месяц. Только для выращивания дома в магазине нужно искать семена индау или эруки салатной
Кадр видео Youtube / Олег Карп
Сельдерей, капуста и салат романо
Поместить стебли или кочерыжку в воду. После появления корней высадить беженцы в грунт, а есть салат — через месяц-полтора
Кадр видео YouTube / На огороде и дома
Зелёный чеснок для блюд
Можно добавлять в маринады и рассолы. А в сочетании со свежим укропом зелень чеснока актуальна в домашних малосольных огурчиках
Кадр видео YouTube/Александра
Петрушка и укроп
Для выращивания укропа и петрушки понадобятся семена. Ждать придётся 5–8 недель. Зато потом свежий пучок зелени — всё лето
Кадр видео YouTube / Дачные советы
Шпинат
Потребуются контейнеры высотой не менее 15 сантиметров и немного торфа. Свежий урожай можно будет собирать уже через 40 дней
Кадр видео YouTube/ Телеканал Интер (Inter TV channel)
Базилик для пиццы и пасты
Посаженный на подоконнике, взойдёт уже через 55–60 дней. Однако базилик любит солнце, не лишним будет дополнительная лампа
Кадр видео YouTube/eDA это PRO100
Лимонное дерево для лимонада
Растение на подоконнике позволит не только наслаждаться вкусным чаем или лимонадом, но и будет дезинфицировать помещение
Кадр видео YouTube / Умное хозяйство
Мелисса, или мята, для мохито и чая
Мяту просто вырастить на подоконнике всего за два месяца. А лимонная мята — мелисса — станет отличной основой для ароматного чая
Кадр видео YouTube / Яна Фёдорова Популярное видео
Клубника
Для городского сада подойдут ремонтантные сорта, которые плодоносят круглый год. Первый урожай можно получить уже через месяц
Кадр видео YouTube / Всё буде добре
Огурцы
Созреют через 35–45 дней. В магазинах продаются семена для выращивания дома — "комнатный Рытова" и "чудо на окошке"
Кадр видео YouTube / Про виноград и сад
Грибы-вешенки в жульен
Сорт не требует специального ухода. Основа — сухая солома или опилки в целлофановом мешке с мицелием. Через две недели — урожай!
Кадр видео YouTube / Центр экологических программ
Вот только наличием пресловутых 6 соток похвастаться может не каждый. Что же делать в этом случае? Ответ предельно прост — следовать новым, но на деле хорошо забытым старым тенденциям — организовать свой огород на балконе или подоконнике.
Что нужно для городского огорода
Ёмкость для рассады
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Фото © Pixabay
Для этого замечательно подойдут обыкновенные цветочные горшки или специальные ящики для растений. Их можно купить за сущие копейки в любом садовом гипермаркете. Ну а для тотальной экономии средств вполне можно использовать обрезанные пластиковые бутылки или стаканчики из-под йогурта.
Земля
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Фото © Flickr/poppet with a camera
Землю лучше купить в специализированных магазинах. Она будет содержать все нужные вещества. Брать землю в ближайшем лесу — не лучшая идея. Неопытному садоводу придётся прокалить почву, а это не у всех заканчивается успехом.
Сосуды для воды
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Фото © Pixabay
Как правило, для домашних растений нужны обычный пульверизатор и лейка. Последняя подойдёт не только для полива, но и для отстаивания воды от хлора. Современные сорта домашних растений, по словам специалистов, достаточно прихотливы и требуют чистой воды комнатной температуры.
Пищевая плёнка или полиэтиленовые пакеты
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Кадр видео YouTube / Секреты огородника
Целлофан поможет быстро прорастить семена. Пищевая плёнка, полиэтиленовые пакеты, которыми накрывают ящики с растениями, создают нужный многим растениям парниковый эффект.
Удобрения
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Фото © Flickr/Oliver
Несмотря на опасения, современные удобрения вполне безвредны. Они состоят из простых органических элементов, которые растения в природе получают из почвы. В домашних условиях различные подкормки не только совсем не помешают, но и позволят получить отличный урожай гораздо быстрее.
Особо продвинутым садоводам понадобится и фитолампа. От обычной она отличается тем, что излучает синий и красный спектр, то есть волны с длиной 460 и 620 нанометров. По словам специалистов, красный участок спектра способствует росту листьев, а синий помогает развиваться корневой системе. Хотя часто можно обойтись и обычной светодиодной лампой.
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