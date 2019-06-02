Стройка, мойка и костёр. За что ещё штрафуют дачников

В самом разгаре дачный сезон. А это значит, что помимо отдыха на свежем воздухе на дачников вновь свалились хлопоты по ведению хозяйства.

Новый закон о строительстве на дачном участке

ФЗ-217 был принят 29 июня 2018 года, а вступил в силу с первого января этого года. Он касается не капитальных строений, а различных хозяйственных построек, которые можно возвести на 6 сотках.

Садовый дом Строение сезонного использования: веранда, летний домик или беседка. Это значит, что прописаться в таком доме будет невозможно Фото © РИА Новости / Владимир Песня

Вы можете построить дачный домик, но аккуратнее с фундаментом. Именно из-за него (если он окажется основательным) строение могут признать фундаментальным, а значит — заставят регистрировать. Если же дом построен с нарушениями — то и вовсе предложат снести.

Сараи и бани Они не должны располагаться очень близко к забору соседа. Как правило, это расстояние не должно быть менее двух метров Фото © shutterstock

Теплицы Оштрафовать могут за слишком большие, почти промышленные теплицы. Штраф немалый — до 50 тысяч рублей Фото © РИА "Новости" / Владимир Песня

Как и раньше, теплицы на даче можно ставить, главное — не ошибиться с размером. Промышленные теплицы высотой 5–6 метров явно не подойдут для дачных участков и будут откидывать тень на участок соседа. А вот за это уже могут оштрафовать.

Гаражи Хранение в гараже бензина в канистре с открытой крышкой может сильно ударить по кошельку в случае проверки пожарных Фото © РИА "Новости" / Яков Андреев

За что чаще штрафуют?

За мойку машины Мойка машины на дачном участке, да ещё и с автошампунем, легко может обернуться штрафом. Особенно если неподалёку есть водоём Фото © РИА "Новости" / Кирилл Брага

За бурение скважины без разрешения До 1 января 2020-го садоводы и огородники могут пользоваться старыми скважинами, однако их предстоит лицензировать Фото © РИА "Новости" / Константин Чалабов

Стоит отметить, что с введением нового "дачного" закона с начала 2019 года количество бумаг для получения лицензии сильно сократилось, а сама процедура незначительно, но упала в цене.

За выкачивание больше 100 кубометров воды в сутки За перерасход придётся заплатить от двух до трёх тысяч рублей Фото © Pixabay

Ставим мангал правильно Мангал на даче можно ставить не ближе 5 метров от дома, расстояние до ближайших кустарников должно быть не менее 10 метров Фото © РИА Новости /Кирилл Каллиников

Не разводим костры и не сжигаем мусор Штраф — от 2000 до 4000 рублей. Костёр должен находиться в 50 м от ближайшей постройки, расстояние до палисадника — не менее 30 м Фото © РИА "Новости" / Константин Чалабов

Сжечь мусор всё же можно, если делать это в жестяной бочке.

Не закапываем мусор Стекло, пластик и прочие отходы нужно выкидывать в специальные контейнеры. Штраф — от 1000 до 2000 рублей Фото © РИА "Новости" / Александр Кондратюк

Не шумим Стрижка газона утром или поздняя вечеринка обернутся штрафом 100–500 руб. Часы тишины: будни 22:00–06:00, в выходные — 23:00–09:00 Фото © РИА "Новости" / Алексей Мальгавко

Забор правильной высоты Между дачными участками забор должен быть не сплошным, не выше 1,7 метра. Если он нарушает границы участка — штраф 5000 руб. Фото © РИА Новости / Владимир Песня

Сплошной забор высотой в два метра допустим только в тех случаях, когда участок граничит с дорогой или если владелец участка договорился с соседями, зафиксировал это решение на бумаге и отнёс его в правление.

Живая изгородь Низкорослые деревья и кустарники высотой до 10 метров можно расположить не ближе, чем в метре от забора соседа Фото © РИА Новости /Алексей Мальгавко

Деревья повыше (до 15 метров) — минимум в двух метрах от участка соседа. Растения выше 15 метров должны расти в 3 метрах от соседнего участка.

Дома и хозблоки Хозяйственные постройки на даче также не должны располагаться ближе метра от забора соседа, дома — не менее чем в трёх метрах Фото © РИА "Новости" / Владимир Песня

Это обусловлено требованиями противопожарной безопасности. Нарушение этих правил неминуемо повлечёт за собой штраф при проверке пожарных, а то и предписание на снос постройки.

Дачный туалет Расстояние от дома до бани с душем и уборной должно быть не меньше 12 метров. Штраф за несоблюдение норм — до 5 тысяч рублей Фото © РИАНовости / Владимир Песня

При этом канализация должна быть весьма надёжно защищена. При постройке таких сооружений нужно посчитать расстояние до ближайшего колодца. Оно должно быть не менее 8 метров.

Пустыри Даже если рядом — пустырь, лучше не возводить вокруг него забор без документов, в любой момент может объявиться "хозяин" Фото © РИАНовости / Владимир Песня

Запущенный участок земли можно присоединить к участку по "дачной амнистии", которая продлена до 2022 года.

Дрова из леса Штрафы за спил веток или деревьев в лесу достигают 500 тыс. рублей Фото © РИАНовости /Александр Кряжев

Но с начала этого года вступили в силу поправки к статье 32 Лесного кодекса. В этом документе наконец-то появилось слово "валежник", который теперь относится к "недревесным лесным ресурсам". Это значит, что принести из леса сухие и гниющие стволы деревьев, ветки, кустарник, "упавшие на землю в силу разных естественных причин (бурелом, завал снега, ураган и т.д.)", вполне можно.