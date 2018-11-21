В США нашли 9-летнюю копию Гермионы Грейнджер, но она этому не слишком рада

Мама Эмми, 28-летняя Шерелле Аллан, рассказывает, что необычное сходство дочери с героиней популярной сказки стало заметным ещё три года назад. А друзья девочки даже дали ей прозвище Гермиона.
Сходство Эмми Аллан и Эммы Уотсон и впрямь очевидно, хотя в момент своего первого появления на экране актриса была постарше — ей исполнилось одиннадцать лет.
Поклонники Эммы уверены, что если актриса решит снимать документальный фильм о своём детстве на съёмочной площадке, то лучшей актрисы ей не найти.
Сама Эмми Аллан говорит, что уже привыкла к повышенному вниманию со стороны фанатов Поттерианы. Но при этом девочка утверждает, что предпочла бы, чтобы её путали с другим персонажем актрисы — красавицей Белль.
Шерелле Аллан иронично относится к популярности дочери. Женщина отмечает, что в будущем девочка может измениться и стать совершенно не похожей на свою звёздную близняшку. Но пока она с удовольствием наряжает дочь в костюм ученицы Хогвартса.
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