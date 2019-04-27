Где-то по Земле ходит ваш двойник, и вот тому подтверждение: 10 внезапных встреч

Нашёл своего двойника на работе. Сказал ему, что мы можем делать всё, что захотим, и сваливать друг на друга
Моя девушка встретила двойника и узнала, что у них даже есть похожие татуировки в одном и том же месте
Я познакомилась со своей лучшей подругой в первый день в детском саду, и вот уже 15 лет нас принимают друг за друга. Но мы и не против!
Мой друг стендап-комик Роб встретил двойника во время выступления в Лондоне. Я не поверил своим глазам, когда увидел. Те же щетина, причёска, очки
Подружка встретила своего двойника на вечеринке
А мой парень нашёл двойника на свадьбе
Я встретила своего двойника прямо на улице. Обалдеть
Смотрите, кого я сегодня встретил
Двое моих друзей — двойники. Они жили в 1000 км друг от друга, но оба переехали в Денвер. Теперь они дружат
Нашёл своего двойника на улице. Она диджей
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