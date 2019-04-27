Где-то по Земле ходит ваш двойник, и вот тому подтверждение: 10 внезапных встреч

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Где-то по Земле ходит ваш двойник, и вот тому подтверждение: 10 внезапных встреч

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Фото: reddit/GlasgowComa

Задумывались ли вы когда-нибудь, что где-то на этом свете может жить человек, очень похожий на вас. Настолько, что, встретив его на улице, вы вскрикнете: "Не может быть!" Герои данной подборки испытали это чувство на себе и не смогли не поделиться снимками таких забавных совпадений.

Нашёл своего двойника на работе. Сказал ему, что мы можем делать всё, что захотим, и сваливать друг на друга

<p>Фото: Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/GlasgowComa" target="_blank">GlasgowComa</a></p>

Моя девушка встретила двойника и узнала, что у них даже есть похожие татуировки в одном и том же месте

<p>Фото:<a href="https://imgur.com/iOKlbaF" target="_blank"> imgur</a></p>

Я познакомилась со своей лучшей подругой в первый день в детском саду, и вот уже 15 лет нас принимают друг за друга. Но мы и не против!

<p>Фото: Buzzfeed/<a href="https://www.buzzfeed.com/elizabethd4381051c0" target="_blank">elizabethd4381051c0</a></p>

Мой друг стендап-комик Роб встретил двойника во время выступления в Лондоне. Я не поверил своим глазам, когда увидел. Те же щетина, причёска, очки

<p>Фото: imgur/<a href="https://imgur.com/user/sleuthblues" target="_blank"><strong>sleuthblues</strong></a></p>

Подружка встретила своего двойника на вечеринке

<p>Фото: imgur/<a href="https://imgur.com/user/jdc311" target="_blank"><strong>jdc311</strong></a></p>

А мой парень нашёл двойника на свадьбе

<p>Фото: Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/kittycakes6" target="_blank">kittycakes6</a></p>

Я встретила своего двойника прямо на улице. Обалдеть

<p>Фото: Twitter/<a href="https://twitter.com/santanaa_g" target="_blank"><strong>santanaa_g</strong></a></p>

Смотрите, кого я сегодня встретил

<p>Фото: Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/littletucks" target="_blank">littletucks</a></p>

Двое моих друзей — двойники. Они жили в 1000 км друг от друга, но оба переехали в Денвер. Теперь они дружат

<p>Фото: Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/SoDakZak" target="_blank">SoDakZak</a></p>

Нашёл своего двойника на улице. Она диджей

<p>Фото: Twitter/<a href="https://twitter.com/mostlymaddycorb" target="_blank"><strong>turbo babe‏</strong></a></p>

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