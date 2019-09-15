Парень на свадьбе друга нашёл свою полную копию, и его реакция бесценна — видео

Свадьба — это день, когда всё внимание должно по праву доставаться жениху и невесте. Но не в этом случае.

Когда 29-летний Азли Йозоф отправился на бракосочетание своего друга, проходившее в штате Селангор, Малайзия, он никак не ожидал, что жизнь приготовит ему особый сюрприз. Парень собирался сделать фото с молодожёнами и вдруг решил, что его подводят глаза. Напротив стояла его полная копия.

Двойник был не только лысый, пухленький и примерно одного роста с Азли. Парни ещё и надели одинаковую одежду и очки, что делало ситуацию совсем невероятной. На странное совпадение обратили внимание и гости. Момент оказался настолько комичным, что все они дружно захохотали. И сам весельчак Азли умирал со смеху, глядя на незнакомца.

Как выяснилось позже, загадочный близнец и Али вовсе не родственники и не разлученные в младенчестве братья. Двойник был коллегой жениха, а Али — его другом детства, пишет Mirror. На свадьбе они встретились в первый раз, но, похоже, не в последний. Теперь друзья хотят организовать парням встречу, чтобы сфотографировать их вместе. А пока ролик с торжества набирает просмотры в соцсетях, забавляя зрителей.