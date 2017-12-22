Видео с пьяным болельщиком, которое больно смотреть, стало вирусным

23-летний болельщик "Челси" Джеймс Говер выложил в "Твиттер" видео, которое всего за полдня посмотрели уже более семи миллионов пользователей.

Инцидент произошёл на станции лондонского метро "Моргейт", когда компания подвыпивших молодых людей ехала домой.

Top night last night, but this has to be the highlight pic.twitter.com/yMqDvOoVML — James Gower (@__gower) 21 декабря 2017 г.

Один из парней под действием алкоголя решил повеселить своих друзей и прокатиться на эскалаторе, только не там, где положено. На своём пути он сначала получил сильный удар в промежность, врезавшись в специальное ограждение, а от последнего столкновения с ограждением и вовсе вылетел на другой эскалатор.

Вместо того чтобы попытаться остановить своего друга и спасти его от сильных ушибов, его друзья сопровождали каждое столкновение и больной удар громким смехом. Несмотря на то что главному участнику видео было совсем не весело — судя по его лицу, — ролик посмотрели более семи миллионов человек.