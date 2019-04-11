Студентка из Казахстана продаёт девственность за 337 тыс., не поступив на бюджет

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Студентка из Казахстана продаёт девственность за 337 тыс., не поступив на бюджет

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Фото © YouTube/Седьмой канал - 7 канал Казахстан

Недавно в выпуске программы "Өз ойым" появилась Айнур Жанибекова, которая и поделилась со зрителями подробностями своего решения, пишет Mirror.

Ведущим ток-шоу студентка рассказала, что идея продать девственность терзала её уже давно. Девушке не удалось поступить на бюджет, а обучение требует много денег. Её мама старается как может, но Айнур не хочет всё взваливать на родительские плечи. Одна из подруг девушки уже провернула подобную сделку, и студентка решила последовать её примеру.

<p>Фото © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UCK08g3UxjnEmHjF1BdvQkrw" target="_blank"><strong>Седьмой канал — 7 канал Казахстан</strong></a></p>

Многие девушки встречаются с парнями и занимаются с ними сексом бесплатно, а у меня есть возможность получить за это деньги

Айнур Жанибекова

<p>Фото © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UCK08g3UxjnEmHjF1BdvQkrw" target="_blank"><strong>Седьмой канал — 7 канал Казахстан</strong></a></p>

Девушка считает, что концепт девственности в XXI веке сильно переоценён. За свою невинность Айнур просит два миллиона тенге (337 тыс. рублей), которые планирует потратить на учёбу, операцию по восстановлению девственной плевы, а если останутся деньги — то на открытие собственного салона красоты.

<p>Фото © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UCK08g3UxjnEmHjF1BdvQkrw" target="_blank"><strong>Седьмой канал — 7 канал Казахстан</strong></a></p>

После публикации объявления Айнур получила уже 60 предложений. Девушка не ожидала такого ажиотажа, поэтому подумывает поднять цену. В Сети поступок студентки, конечно же, не оценили. В комментариях к выпуску программы на YouTube много негативных и саркастичных замечаний.

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