Студентка из Казахстана продаёт девственность за 337 тыс., не поступив на бюджет

Недавно в выпуске программы "Өз ойым" появилась Айнур Жанибекова, которая и поделилась со зрителями подробностями своего решения, пишет Mirror.

Ведущим ток-шоу студентка рассказала, что идея продать девственность терзала её уже давно. Девушке не удалось поступить на бюджет, а обучение требует много денег. Её мама старается как может, но Айнур не хочет всё взваливать на родительские плечи. Одна из подруг девушки уже провернула подобную сделку, и студентка решила последовать её примеру.

Многие девушки встречаются с парнями и занимаются с ними сексом бесплатно, а у меня есть возможность получить за это деньги Айнур Жанибекова

Девушка считает, что концепт девственности в XXI веке сильно переоценён. За свою невинность Айнур просит два миллиона тенге (337 тыс. рублей), которые планирует потратить на учёбу, операцию по восстановлению девственной плевы, а если останутся деньги — то на открытие собственного салона красоты.

После публикации объявления Айнур получила уже 60 предложений. Девушка не ожидала такого ажиотажа, поэтому подумывает поднять цену. В Сети поступок студентки, конечно же, не оценили. В комментариях к выпуску программы на YouTube много негативных и саркастичных замечаний.