О них мечтал весь мир. Знаменитые девушки Джеймса Бонда, которых забрала смерть

Сегодня не стало ещё одной актрисы, сыгравшей в фильмах о Джеймсе Бонде. В возрасте 87 лет скончалась Надя Регин. Вспоминаем звёзд бондианы 60-х, которых уже нет с нами.

Зена Маршалл, "Доктор Ноу", 1962 Британская актриса родом из Кении, часто играла героинь с экзотической внешностью. Скончалась 10 июля 2009 года в возрасте 83 лет Фото: © Кадр из фильма "Доктор Ноу" "На секретной службе Её Величества", 1966, и "Казино Рояль", 1967 Британская актриса сыграла в двух фильмах бондианы. Покончила жизнь самоубийством 11 апреля 2011 года в возрасте 65 лет Фото: © Кадр из фильма "На секретной службе Её Величества" Молли Питерс, "Шаровая молния", 1965 Именно она первой решилась появиться в бондиане обнажённой. Скончалась 30 мая 2017 года в возрасте 78 лет Фото: © Кадр из фильма "Шаровая молния". Allstars / Cenetext/United artists Карин Дор, "Живёшь только дважды", 1967 Сыграла шпионку Хельгу Брандт, которая пыталась убить агента 007. Актриса скончалась в ноябре 2017 года в возрасте 79 лет Фото: © Кадр из фильма "Живёшь только дважды" Юнис Гейсон, "Доктор Ноу", 1962, и "Из России с любовью", 1963 Сыграла девушку спецагента Джеймса Бонда в первых двух фильмах бондианы. Скончалась в возрасте 90 лет 8 июня 2018 года Фото: © Кадр из фильма "Доктор Ноу" Таня Мале, "Голдфингер", 1964 Кузина известной актрисы Хелен Миррен, до и после бондианы работала моделью. Скончалась 30 марта 2019 года в возрасте 88 лет Фото: © twitter/007 Надя Регин, "Из России с любовью", 1963, и "Голдфингер", 1964 Родилась в Сербии, после бондианы писала сценарии и рассказы. Скончалась 8 апреля 2019 года в возрасте 87 лет Фото: © twitter/007