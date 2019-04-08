О них мечтал весь мир. Знаменитые девушки Джеймса Бонда, которых забрала смерть

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О них мечтал весь мир. Знаменитые девушки Джеймса Бонда, которых забрала смерть

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Фото: © twitter/007

Сегодня не стало ещё одной актрисы, сыгравшей в фильмах о Джеймсе Бонде. В возрасте 87 лет скончалась Надя Регин. Вспоминаем звёзд бондианы 60-х, которых уже нет с нами.

Зена Маршалл, "Доктор Ноу", 1962

Британская актриса родом из Кении, часто играла героинь с экзотической внешностью. Скончалась 10 июля 2009 года в возрасте 83 лет

Фото: © Кадр из фильма "Доктор Ноу"

"На секретной службе Её Величества", 1966, и "Казино Рояль", 1967

Британская актриса сыграла в двух фильмах бондианы. Покончила жизнь самоубийством 11 апреля 2011 года в возрасте 65 лет

Фото: © Кадр из фильма "На секретной службе Её Величества"

Молли Питерс, "Шаровая молния", 1965

Именно она первой решилась появиться в бондиане обнажённой. Скончалась 30 мая 2017 года в возрасте 78 лет

Фото: © Кадр из фильма "Шаровая молния". Allstars / Cenetext/United artists

Карин Дор, "Живёшь только дважды", 1967

Сыграла шпионку Хельгу Брандт, которая пыталась убить агента 007. Актриса скончалась в ноябре 2017 года в возрасте 79 лет

Фото: © Кадр из фильма "Живёшь только дважды"

Юнис Гейсон, "Доктор Ноу", 1962, и "Из России с любовью", 1963

Сыграла девушку спецагента Джеймса Бонда в первых двух фильмах бондианы. Скончалась в возрасте 90 лет 8 июня 2018 года

Фото: © Кадр из фильма "Доктор Ноу"

Таня Мале, "Голдфингер", 1964

Кузина известной актрисы Хелен Миррен, до и после бондианы работала моделью. Скончалась 30 марта 2019 года в возрасте 88 лет

Фото: © twitter/007

Надя Регин, "Из России с любовью", 1963, и "Голдфингер", 1964

Родилась в Сербии, после бондианы писала сценарии и рассказы. Скончалась 8 апреля 2019 года в возрасте 87 лет

Фото: © twitter/007

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