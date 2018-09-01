"Из-за лишнего веса я носила одежду для беременных, пока меня не напугали врачи"

29-летняя Мелисса Моуавед (Melissa Mouawad) из Сиднея, Австралия, испугалась, что такой большой вес может стоить ей жизни, и решила изменить свою жизнь.

Проблемы с питанием у Мелиссы начались ещё в детстве. Девочка пристрастилась к вредной пище и поглощала её в огромных количествах. Её вес стал медленно, но верно увеличиваться. К 18 годам он достигал отметки в 135 кг.

В детстве я часто проносила лакомства с кухни в свою спальню, чтобы потом съесть их. Я съедала дюжину пончиков, какой-нибудь фастфуд, шоколад и пила газированные напитки каждый вечер Мелисса Моуавед

Мелисса стала чувствовать себя некомфортно и неуверенно. Она стеснялась ходить по магазинам и появляться в людных местах. И стала покупать одежду для беременных, в которой ей было удобнее всего.

У этих вещей была большая резинка на талии. Только так мне было комфортно. Мне неловко об этом думать, но у меня не было другого выбора Мелисса Моуавед

Но по-настоящему девушка испугалась, когда неутешительный прогноз сделали врачи. Медики сказали, что подобное состояние может стоить ей жизни, и посоветовали вплотную заняться своим здоровьем. И Мелисса прислушалась.

Только после того как врачи предупредили, что у меня может быть сердечный приступ в любой момент и что я была на грани развития диабета, я поняла, что мне нужно что-то менять Мелисса Моуавед

Ей потребовалось время, чтобы подобрать для себя идеальный режим питания. Теперь девушка ведёт подсчет калорий, употребляет много белков, фруктов и овощей и периодически постится. К этому добавились обязательные тренировки шесть дней в неделю, среди которых кардио- и силовые.

Я ходила на фитнес в одежде для беременных, становилась сзади и занималась, стараясь не отставать. Я стыдилась своего тела, но была полна решимости сделать всё возможное Мелисса Моуавед

И результат, которого добилась упорная Мелисса, поражает. Девушка сбросила почти половину своего веса — 65 кг и теперь может похвастаться своими 70 кг. По словам австралийки, её жизнь кардинально поменялась. Она стала увереннее в себе и гораздо общительнее. А ещё, наконец, вышла замуж за любовь всей своей жизни. Другим же девушка советует тоже настойчиво идти к своей цели, но во всём знать меру и уметь ждать.