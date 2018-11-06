Украинская Барби спустила 1,4 млн на операции и превратила Instagram в PornHub

23-летняя поклонница пластической хирургии потратила более £17 тыс. (более 1,4 млн в рублях), чтобы стать похожей на Барби.
Для этого барменша из Копенгагена, приехавшая из Украины, сделала две операции по увеличению груди, вколола ботокс и филлеры.
В ближайшем будущем Елена Россо планирует пойти на ещё больший риск и увеличить себе ягодицы.
Однако за необычной внешностью девушки скрывается тревожное прошлое.
Я была ребёнком, у которого не было детства. С юных лет я поняла, что нахожусь в одиночестве из-за размолвок в семье и дома. В итоге я начала употреблять наркотики, алкоголь, нарушать закон
Елена Россо
Но я быстро поняла, что сама несу ответственность за свои действия и будущее. И если я хочу, чтобы моя жизнь изменилась к лучшему, я единственная, от кого это зависит
Елена Россо
Пять лет назад она впервые увеличила губы и перекрасилась в блондинку, останавливаться на этом не собирается. Впереди операции на носу и веках.
Некоторые считают, что мой внешний вид — это перебор, но мне всё равно, потому что я делаю это только ради себя. Важно помнить, что красота — в глазах смотрящего. Что бы вы ни делали, вы всегда должны делать это для себя и ни для кого другого
Елена Россо
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