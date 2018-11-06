Украинская Барби спустила 1,4 млн на операции и превратила Instagram в PornHub

Сейчас девушка живёт в Копенгагене, где работает барменшей, а свободное время — моделью.

23-летняя поклонница пластической хирургии потратила более £17 тыс. (более 1,4 млн в рублях), чтобы стать похожей на Барби.

Для этого барменша из Копенгагена, приехавшая из Украины, сделала две операции по увеличению груди, вколола ботокс и филлеры.

В ближайшем будущем Елена Россо планирует пойти на ещё больший риск и увеличить себе ягодицы.

Однако за необычной внешностью девушки скрывается тревожное прошлое.

Я была ребёнком, у которого не было детства. С юных лет я поняла, что нахожусь в одиночестве из-за размолвок в семье и дома. В итоге я начала употреблять наркотики, алкоголь, нарушать закон Елена Россо

Но я быстро поняла, что сама несу ответственность за свои действия и будущее. И если я хочу, чтобы моя жизнь изменилась к лучшему, я единственная, от кого это зависит Елена Россо

Пять лет назад она впервые увеличила губы и перекрасилась в блондинку, останавливаться на этом не собирается. Впереди операции на носу и веках.