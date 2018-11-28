Чем 25-летняя москвичка покорила короля Малайзии, который в два раза её старше

Чем же москвичке удалось очаровать возрастного монарха?
Ксения Дягилева, которая теперь известна под псевдонимом Оксана Воеводина, родилась в Москве 10 июля 1993 года.
Девушка с детства занималась танцами, а в старших классах начала обучаться в школе моделей.
До победы в конкурсе красоты она успела поработать моделью за рубежом и получить степень бакалавра по экономике.
После победы в конкурсе Оксана рассказывала, что хочет продолжать обучение, а также планирует запустить собственную линию одежды.
Также "Мисс Москва" делилась планами поработать на телевидении и активно вела страницы в социальных сетях.
Оксана даже появилась в выпуске Comedy Club, где продемонстрировала собравшимся свою идеальную фигуру.
Сейчас страницы девушки закрыты, и это неудивительно — вряд ли королю Малайзии нравилось, что его невеста выкладывает фотографии в купальнике.
Сбудется ли мечта Оксаны о собственной линии одежды, неизвестно. А вот экономическое образование ей наверняка пригодится.
Отметим, что для её супруга это уже второй брак — прежде монарх был женат на женщине из королевской семьи Паттани.
А вот Оксане титул королевы не светит — по местным законам королевой Малайзии может стать только уроженка этой страны.
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