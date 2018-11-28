Чем 25-летняя москвичка покорила короля Малайзии, который в два раза её старше

Победительница конкурса "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина стала женой 49-летнего короля Малайзии Мохамада V. По некоторым данным, перед свадьбой девушка приняла ислам и получила имя Рихана. Похоже, теперь у молодой жены начнётся новая жизнь. А тем временем Лайф собрал 10 самых горячих фотографий Оксаны из жизни старой.

Чем же москвичке удалось очаровать возрастного монарха?

Ксения Дягилева, которая теперь известна под псевдонимом Оксана Воеводина, родилась в Москве 10 июля 1993 года.

Девушка с детства занималась танцами, а в старших классах начала обучаться в школе моделей.

До победы в конкурсе красоты она успела поработать моделью за рубежом и получить степень бакалавра по экономике.

После победы в конкурсе Оксана рассказывала, что хочет продолжать обучение, а также планирует запустить собственную линию одежды.

Также "Мисс Москва" делилась планами поработать на телевидении и активно вела страницы в социальных сетях.

Оксана даже появилась в выпуске Comedy Club, где продемонстрировала собравшимся свою идеальную фигуру.

Сейчас страницы девушки закрыты, и это неудивительно — вряд ли королю Малайзии нравилось, что его невеста выкладывает фотографии в купальнике.

Сбудется ли мечта Оксаны о собственной линии одежды, неизвестно. А вот экономическое образование ей наверняка пригодится.

Отметим, что для её супруга это уже второй брак — прежде монарх был женат на женщине из королевской семьи Паттани.

А вот Оксане титул королевы не светит — по местным законам королевой Малайзии может стать только уроженка этой страны.

"Мисс Москва" вышла замуж за короля Малайзии