15 красавиц, которые показали, какими они могут быть чудовищами

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15 красавиц, которые показали, какими они могут быть чудовищами

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Фото: reddit/сemifasho

Парни, если вы думаете, что девушки от вас что-то скрывают, то вы не ошиблись. Представительницы прекрасной половины человечества поделились снимками "до и после фото", после просмотра которых можно узнать много нового об этих нежных созданиях. Даже за самыми красивыми аватарками в Сети порой скрываются вполне обычные люди со своими маленькими недостатками, которые можно скрыть с помощью правильного ракурса или фотошопа. Главное, не терять при этом чувства юмора.

Я положила на тебя глаз

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/Pengusta" target="_blank">Pengusta</a></p>

Дорогой Интернет, делюсь с тобой своими талантами, спасибо

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/Koruteni" target="_blank">Koruteni</a></p>

Просите — и вы получите

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/emifasho" target="_blank">emifasho</a></p>

У меня есть два состояния

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/thismanicrose/" target="_blank"><strong>thismanicrose</strong></a></p>

От милашки до "Господь, жги"

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/demontiddies" target="_blank">demontiddies</a></p>

"Я не беременна, я просто очень талантлива"

<p>Фото: reddit/с<a href="https://www.reddit.com/user/emifasho" target="_blank">emifasho</a></p>

Найди отличие

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/ilovegingermen" target="_blank">ilovegingermen</a></p>

Приняла вызов

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/a_castle_by_the_sea" target="_blank">a_castle_by_the_sea</a></p>

Угадайте, какое фото у меня стоит на аватарке в "Тиндере"

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/Nikk_071" target="_blank">Nikk_071</a></p>

Когда он просит фото после душа

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/NOT__UNDERCOVER___" target="_blank">NOT__UNDERCOVER___</a></p>

Тоже решила попробовать

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/McCandace" target="_blank">McCandace</a></p>

Не знаю, почему я продолжаю выкладывать подобные фото в Сеть, но, видимо, людям нравится

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/karleebabe" target="_blank">karleebabe</a></p>

Красивая девочка и страшное лицо

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/thedirtyavocado/" target="_blank"><strong>thedirtyavocado</strong></a></p>

Мейкап, спасибо!

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/atypicalastrocyte" target="_blank">atypicalastrocyte</a></p>

Твое фото в "Фейсбуке" против снимка, на котором тебя отметили

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/RedditsKittyKat" target="_blank">RedditsKittyKat</a></p>

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