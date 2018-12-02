15 красавиц, которые показали, какими они могут быть чудовищами

Парни, если вы думаете, что девушки от вас что-то скрывают, то вы не ошиблись. Представительницы прекрасной половины человечества поделились снимками "до и после фото", после просмотра которых можно узнать много нового об этих нежных созданиях. Даже за самыми красивыми аватарками в Сети порой скрываются вполне обычные люди со своими маленькими недостатками, которые можно скрыть с помощью правильного ракурса или фотошопа. Главное, не терять при этом чувства юмора.

Я положила на тебя глаз Дорогой Интернет, делюсь с тобой своими талантами, спасибо Просите — и вы получите У меня есть два состояния От милашки до "Господь, жги" "Я не беременна, я просто очень талантлива" Найди отличие Приняла вызов Угадайте, какое фото у меня стоит на аватарке в "Тиндере" Когда он просит фото после душа Тоже решила попробовать Не знаю, почему я продолжаю выкладывать подобные фото в Сеть, но, видимо, людям нравится Красивая девочка и страшное лицо Мейкап, спасибо! Твое фото в "Фейсбуке" против снимка, на котором тебя отметили