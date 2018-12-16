Как сексуальная терапевт из Казани доказала, что "Инстаграм" тоже можно вылечить

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Как сексуальная терапевт из Казани доказала, что "Инстаграм" тоже можно вылечить

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Девушка ведёт не только приём в поликлинике, но и страничку в "Инстаграме". И там есть на что посмотреть.

Знакомьтесь — Ксения Иванова

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/ksuhenka220586/" target="_blank">Instagram/ksuhenka220586</a></p>

В это трудно поверить, но девушка работает заведующей терапевтическим отделением казанской поликлиники № 18

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/ksuhenka220586/" target="_blank">Instagram/ksuhenka220586</a></p>

Коллеги от неё без ума

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/ksuhenka220586/" target="_blank">Instagram/ksuhenka220586</a></p>

Пациенты, судя по всему, тоже

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/ksuhenka220586/" target="_blank">Instagram/ksuhenka220586</a></p>

К молодому специалисту выстраиваются очереди из казанских мужчин

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/ksuhenka220586/" target="_blank">Instagram/ksuhenka220586</a></p>

Девушка ведёт свою страничку в "Инстаграме". "Разве можно быть такой красивой?" — восхищаются пользователи

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/ksuhenka220586/" target="_blank">Instagram/ksuhenka220586</a></p>

Помимо своей работы, Ксюша любит путешествовать

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/ksuhenka220586/" target="_blank">Instagram/ksuhenka220586</a></p>

И рекламировать нижнее бельё. "Ждём фото в обновке", — умоляют подписчики

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/ksuhenka220586/" target="_blank">Instagram/ksuhenka220586</a></p>

Но Ксения ведёт себя очень сдержанно и не злоупотребляет своей сексуальностью ради дешёвого хайпа

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/ksuhenka220586/" target="_blank">Instagram/ksuhenka220586</a></p>

Хотя потенциал у неё высокий

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/ksuhenka220586/" target="_blank">Instagram/ksuhenka220586</a></p>

Хочется верить, что и в профессиональном плане тоже

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/ksuhenka220586/" target="_blank">Instagram/ksuhenka220586</a></p>

А вы записались бы к Ксении на приём?

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/ksuhenka220586/" target="_blank">Instagram/ksuhenka220586</a></p>

Сотрудницы московской скорой помощи ополчились на слишком сексуальную коллегу

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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