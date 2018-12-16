Как сексуальная терапевт из Казани доказала, что "Инстаграм" тоже можно вылечить

Девушка ведёт не только приём в поликлинике, но и страничку в "Инстаграме". И там есть на что посмотреть.

Знакомьтесь — Ксения Иванова

В это трудно поверить, но девушка работает заведующей терапевтическим отделением казанской поликлиники № 18

Коллеги от неё без ума

Пациенты, судя по всему, тоже

К молодому специалисту выстраиваются очереди из казанских мужчин

Девушка ведёт свою страничку в "Инстаграме". "Разве можно быть такой красивой?" — восхищаются пользователи

Помимо своей работы, Ксюша любит путешествовать

И рекламировать нижнее бельё. "Ждём фото в обновке", — умоляют подписчики

Но Ксения ведёт себя очень сдержанно и не злоупотребляет своей сексуальностью ради дешёвого хайпа

Хотя потенциал у неё высокий

Хочется верить, что и в профессиональном плане тоже

А вы записались бы к Ксении на приём?

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