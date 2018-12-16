Как сексуальная терапевт из Казани доказала, что "Инстаграм" тоже можно вылечить

Знакомьтесь — Ксения Иванова
В это трудно поверить, но девушка работает заведующей терапевтическим отделением казанской поликлиники № 18
Коллеги от неё без ума
Пациенты, судя по всему, тоже
К молодому специалисту выстраиваются очереди из казанских мужчин
Девушка ведёт свою страничку в "Инстаграме". "Разве можно быть такой красивой?" — восхищаются пользователи
Помимо своей работы, Ксюша любит путешествовать
И рекламировать нижнее бельё. "Ждём фото в обновке", — умоляют подписчики
Но Ксения ведёт себя очень сдержанно и не злоупотребляет своей сексуальностью ради дешёвого хайпа
Хотя потенциал у неё высокий
Хочется верить, что и в профессиональном плане тоже
А вы записались бы к Ксении на приём?
Сотрудницы московской скорой помощи ополчились на слишком сексуальную коллегу
- Популярные
- По времени