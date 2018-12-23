Мисс мира, помощница депутата и просто красавица. Повезло же кому-то в Госдуме

София Никитчук, обладательница титула "Мисс Россия — 2015". Помните такую?
Недавно карьера 25-летней модели вышла на новый виток: девушка стала помощником депутата Госдумы
Уроженка Челябинской области сообщила об этом на своей странице в Instagram. Правда, вскоре пост был удалён
В этот знаменательный день в новом статусе помощника депутата Государственной думы я получила своё первое удостоверение!
София Никитчук
У Софии уже есть опыт работы на политическом поприще: в феврале она присоединилась к Putin Team
Главные идеи движения напрямую совпадают с моими ценностями — это самораскрытие, духовный рост, постоянное достижение целей и, конечно же, поддержка. На мой взгляд, одна из наших главных задач — это творить добро безвозмездно!
София Никитчук
По некоторым данным, София устроилась на работу к депутату Сергею Кривоносову, избранному от Краснодарского края
В 2015 году модель завоевала право представлять Россию на конкурсе "Мисс мира", где получила почётное звание первой вице-мисс
Позже София стала участницей скандала, когда появилась на обложке журнала в платье-триколоре. Многие подумали, что девушка просто завернулась в флаг
София окончила музыкальную и художественную школы. Занималась гимнастикой, волейболом, бальными и эстрадными танцами
У новоиспечённой помощницы депутата красный диплом Уральского федерального университета по специальности "Управление персоналом"
В 2016 году модель пригласили на съёмки исторического сериала "София". Она исполнила роль Елены Волошанки, дочери молдавского господаря Стефана III
Как сексуальная терапевт из Казани доказала, что "Инстаграм" тоже можно вылечить
- Популярные
- По времени