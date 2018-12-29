Девушка, работавшая в полиции, стала причиной преступлений, и всё из-за её фото

Бывший офицер столичной полиции создала свою армию, но только поклонников. Сермин Кентмен поступила на службу девять лет назад, когда ей было всего 18 лет. Но сейчас девушка бросила оружие и полностью посвятила себя фитнесу, выкладывая сексуальные фотографии своей фигуры.
27-летняя Сермин сохранила строгую дисциплину и соблюдает режим питания и тренировок, чтобы держать себя в форме. И её усилия не проходят незаметно. Подписчики буквально умоляют фитоняшку арестовать их, а один из них даже написал: "Иду совершать преступление, надеюсь, что она сейчас на службе".
Сермин — дочка бывшего полицейского, поэтому неудивительно, что девушка выбрала такой нелёгкий путь. Несмотря на увольнение, она по-прежнему перебарывает себя и рассказывает об этом в своём блоге.
Я вернула свой прежний вес, но за счёт мышц. Так что теперь у меня не только большая грудь, но и шикарный вид сзади
Сермин Кентмен
- Популярные
- По времени