Девушка, работавшая в полиции, стала причиной преступлений, и всё из-за её фото

Сермин пошла по стопам отца и устроилась в правоохранительные органы, когда ей было 18 лет.

Бывший офицер столичной полиции создала свою армию, но только поклонников. Сермин Кентмен поступила на службу девять лет назад, когда ей было всего 18 лет. Но сейчас девушка бросила оружие и полностью посвятила себя фитнесу, выкладывая сексуальные фотографии своей фигуры.

27-летняя Сермин сохранила строгую дисциплину и соблюдает режим питания и тренировок, чтобы держать себя в форме. И её усилия не проходят незаметно. Подписчики буквально умоляют фитоняшку арестовать их, а один из них даже написал: "Иду совершать преступление, надеюсь, что она сейчас на службе".

Сермин — дочка бывшего полицейского, поэтому неудивительно, что девушка выбрала такой нелёгкий путь. Несмотря на увольнение, она по-прежнему перебарывает себя и рассказывает об этом в своём блоге.