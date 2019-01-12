13 фото ведущей мексиканского "Голоса", которые заставят вас петь ей серенады

Помимо эффектной внешности, Леле Понс наделена незаурядными творческими способностями. Став самым популярным "вайнером", она продолжает собирать миллионы лайков в Instagram и YouTube, а теперь благодаря телевизору о ней узнает и ваша мама.

Знакомьтесь — Элеонора Понс Маронезе, больше известна как Леле Понс

Девушка родилась в 1996 году в Венесуэле

Через пять лет после появления на свет дочери семья Элеоноры переехала в Майами

В школе Леле была "ботаничкой" и испытывала проблемы в общении со сверстниками. В 2015 году она перебралась в Лос-Анджелес

Творческий путь Леле начался с аккаунта на платформе Vine. Вскоре её юмористические шестисекундные ролики приобрели бешеную популярность

Дошло до того, что многие люди крепко "подсели" на меня. Они ждали, когда я заставлю их посмеяться... Леле Понс

В 2015 году Понс стала первым "вайнером", набравшим миллиард просмотров

Vine закрылся в 2016-м. Леле так и осталась самым популярным пользователем сервиса за всю историю его существования

Сейчас девушка сосредоточена на производстве комедийных скетчей для Instagram (32 млн подписчиков) и YouTube (13 млн подписчиков)

Своими кумирами интернет-знаменитость называет певицу Шакиру и актрис Софию Вергару и Габи Эспино

Успех преследует Леле не только в Сети. У девушки есть собственный ювелирный бренд, а ещё она снимается в кино, сериалах и музыкальных клипах

В 2018-м Леле стала ещё и певицей. Видео на её первый сингл, записанный в дуэте с Мэттом Хантером, всего за четыре дня набрало 10 млн просмотров

Кроме того, в прошлом году Элеонора стала ведущей мексиканского аналога шоу "Голос" и провела церемонию вручения премии "Латинская Грэмми"

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