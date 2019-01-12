13 фото ведущей мексиканского "Голоса", которые заставят вас петь ей серенады

Знакомьтесь — Элеонора Понс Маронезе, больше известна как Леле Понс
Девушка родилась в 1996 году в Венесуэле
Через пять лет после появления на свет дочери семья Элеоноры переехала в Майами
В школе Леле была "ботаничкой" и испытывала проблемы в общении со сверстниками. В 2015 году она перебралась в Лос-Анджелес
Творческий путь Леле начался с аккаунта на платформе Vine. Вскоре её юмористические шестисекундные ролики приобрели бешеную популярность
Дошло до того, что многие люди крепко "подсели" на меня. Они ждали, когда я заставлю их посмеяться...
Леле Понс
В 2015 году Понс стала первым "вайнером", набравшим миллиард просмотров
Vine закрылся в 2016-м. Леле так и осталась самым популярным пользователем сервиса за всю историю его существования
Сейчас девушка сосредоточена на производстве комедийных скетчей для Instagram (32 млн подписчиков) и YouTube (13 млн подписчиков)
Своими кумирами интернет-знаменитость называет певицу Шакиру и актрис Софию Вергару и Габи Эспино
Успех преследует Леле не только в Сети. У девушки есть собственный ювелирный бренд, а ещё она снимается в кино, сериалах и музыкальных клипах
В 2018-м Леле стала ещё и певицей. Видео на её первый сингл, записанный в дуэте с Мэттом Хантером, всего за четыре дня набрало 10 млн просмотров
Кроме того, в прошлом году Элеонора стала ведущей мексиканского аналога шоу "Голос" и провела церемонию вручения премии "Латинская Грэмми"
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