10 фото, доказывающих, что гольф тоже может быть горячим, даже слишком

25-летняя спортсменка из США мечтала стать гимнасткой, но проблемы со здоровьем заставили её переключить своё внимание на клюшки и лунки. Как оказалось, это был подарок судьбы.

Пейдж Спиранак родилась в 1993 году в США

В детстве она хотела стать гимнасткой и выиграть Олимпийские игры

Но два перелома коленной чашечки поставили крест на этой мечте, и в 12 лет Пейдж впервые взяла в руки клюшку для гольфа

Успехи не заставили себя долго ждать. Уже в 2010 году она вошла в мировой топ-20 игроков-юниоров

В 2015 году после публикации материала о спортсменке на портале Total Frat Move число её подписчиков в "Инстаграме" за два дня выросло в десять раз

На девушку посыпались предложения об участии в престижных турнирах по гольфу

Уже через год Пейдж полностью переключилась с профессионального спорта на бизнес: реклама начала приносить ей гораздо больший доход, чем призовые

Помимо поклонников у Пейдж есть и хейтеры. Они считают, что девушка не заслужила свою популярность, так как ничего не сделала для развития гольфа

Но фанатов всё равно больше, и они уверены, что Пейдж достойна своей славы

Сейчас у девушки 1,6 млн подписчиков в "Инстаграме", и её посты стабильно собирают по несколько сотен тысяч лайков

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