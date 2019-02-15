Пластика или наприседала? 20-летняя модель из Ростова поставила всех в тупик

Мода на внешность Ким Кардашьян достигла таких размеров, что приобретает гипертрофированные формы. Девушки неоднократно ложатся под нож в погоне за бразильскими ягодицами. Но 20-летняя Екатерина Галиченко утверждает, что смогла добиться такой фигуры самостоятельно.

Девушка стала популярной в "Инстаграме" благодаря её эффектным формам, которые роднят её с западной звездой. Её ягодицы действительно сложно оставить без внимания. За три года существования странички в соцсети ей удалось собрать около 40 тысяч фанатов.

Кроме того, у девушки очень большие губы, тонкая талия и выдающаяся грудь. Ростовская модель указала на странице, что она занимается таро, психологией и создаёт "красивые фигуры", занимаясь фитнесом. Благодаря упражнениям, по словам Екатерины, ей и удалось заполучить такие формы.

Однако девушке пришлось столкнуться с критикой и недоверием со стороны пользователей Сети. Екатерину обвинили в том, что она прибегала к помощи пластических хирургов и многое переделала в себе. На что ростовчанка отвечает неизменно "нет", ссылаясь помимо тренировок также на правильное питание и хорошую наследственность, пишет КП.

У меня не было ни одной операции. Моя внешность — это тренировки. А губы — это косметология, а не операции Екатерина Галиченко

Но пользователи ссылаются на ранние фото модели, где она выглядит совсем по-другому. Например, на фото 2016 года. Многие сожалели, что внешность Екатерины изменилась таким образом. Сейчас её бедра в обхвате достигли 105 см. Также у некоторых возникли сомнения в возрасте девушки, её сочли слишком взрослой для 20.

За что же ты так себя не любишь, что сотворила со своим телом такое? girlilushious

Дорогая, да ты реально вся в пластике и имплантатах evgenijakimov6239

Перестаралась! Такая красивая была девочка ekaterinastark