Кто может поздравить мужчин лучше всех? 7 самых красивых девушек в форме

Офицер полиции Адриенн Колесзар, Германия
Офицер полиции Сермин Кентмен, Англия
Офицер полиции Мелос Ванеллоп, Германия
Девушка-пожарный Лира Флавия, Бразилия
Офицер полиции Ману Ливраменто, Бразилия
Офицер полиции Мари Эг, Бразилия
Девушка-солдат Якира Хатчинсон, США
Главное, запомнить, что знакомиться с такими девушками нужно исключительно в неформальной обстановке. А то вместо номера телефона можно получить по лицу, и уж точно не так хотелось бы провести праздничный вечер.
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