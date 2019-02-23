Кто может поздравить мужчин лучше всех? 7 самых красивых девушек в форме

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Кто может поздравить мужчин лучше всех? 7 самых красивых девушек в форме

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Перед дамами в форме очень сложно устоять, несмотря на нарочитую строгость и профессионализм. А когда под формой оказывается ещё и соблазнительная девушка, тут уж совсем любая выдержка начинает натужно скрипеть. Так что держитесь, парни, и с праздником!

Офицер полиции Адриенн Колесзар, Германия

<p>Фото © Instagram / adrienne_koleszar</p>

Офицер полиции Сермин Кентмен, Англия

<p>Фото © Instagram / sherie.kentmen</p>

Офицер полиции Мелос Ванеллоп, Германия

<p>Фото © Instagram / melos.vanellope</p>

Девушка-пожарный Лира Флавия, Бразилия

<p>Фото © Instagram / lyraflavia</p>

Офицер полиции Ману Ливраменто, Бразилия

<p>Фото © Instagram / manu_livramento</p>

Офицер полиции Мари Эг, Бразилия

<p>Фото © Instagram / mari_ag7</p>

Девушка-солдат Якира Хатчинсон, США

<p>Фото © Instagram/yakira</p>

Главное, запомнить, что знакомиться с такими девушками нужно исключительно в неформальной обстановке. А то вместо номера телефона можно получить по лицу, и уж точно не так хотелось бы провести праздничный вечер.

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