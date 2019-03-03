На парах такой Татьяны Ивановны всегда тишина и порядок. И вот почему: 9 фото

Девушка стала популярна, когда студенты поделились её снимками в Сети. Мимо такой красавицы действительно сложно пройти. Но это ещё не все достоинства.

Чэн Цзя-вэнь из Тайваня и красивая, и умная. Она и искусством интересуется, и серьёзную лекцию сможет вам прочитать. Особенно если вы её студент

28-летняя красотка ведёт в вузе элективные курсы по экономике знаний и интеллектуальной собственности

Учащиеся настолько впечатлились её красотой, что выложили фото с пар в Сеть

Вскоре слава настигла девушку. Теперь у неё в "Инстаграме" 126 тыс. фанатов. И Чэн носит титул "самой горячей учительницы" Тайваня

Но девушка, видимо, никогда не останавливается на достигнутом. Получив первое образование, она отправилась за вторым— в Университет китайской культуры

А ещё знает три языка: китайский, английский и японский. И даже время на домашних питомцев остаётся — Чэн заботится о котейке и хомячке

И если вам всё ещё мало, то она и на флейте может сыграть. Или на пианино —послушайте сами

В общем, не девушка, а просто мечта...