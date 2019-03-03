На парах такой Татьяны Ивановны всегда тишина и порядок. И вот почему: 9 фото

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На парах такой Татьяны Ивановны всегда тишина и порядок. И вот почему: 9 фото

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Фото: instagram/jhiawen.cheng

Девушка стала популярна, когда студенты поделились её снимками в Сети. Мимо такой красавицы действительно сложно пройти. Но это ещё не все достоинства.

Чэн Цзя-вэнь из Тайваня и красивая, и умная. Она и искусством интересуется, и серьёзную лекцию сможет вам прочитать. Особенно если вы её студент

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/jhiawen.cheng/" target="_blank"><strong>jhiawen.cheng</strong></a></p>

28-летняя красотка ведёт в вузе элективные курсы по экономике знаний и интеллектуальной собственности

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/jhiawen.cheng/" target="_blank"><strong>jhiawen.cheng</strong></a></p>

Учащиеся настолько впечатлились её красотой, что выложили фото с пар в Сеть

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/jhiawen.cheng/" target="_blank"><strong>jhiawen.cheng</strong></a></p>

Вскоре слава настигла девушку. Теперь у неё в "Инстаграме" 126 тыс. фанатов. И Чэн носит титул "самой горячей учительницы" Тайваня

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/jhiawen.cheng/" target="_blank"><strong>jhiawen.cheng</strong></a></p>

Но девушка, видимо, никогда не останавливается на достигнутом. Получив первое образование, она отправилась за вторым— в Университет китайской культуры

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/jhiawen.cheng/" target="_blank"><strong>jhiawen.cheng</strong></a></p>

А ещё знает три языка: китайский, английский и японский. И даже время на домашних питомцев остаётся — Чэн заботится о котейке и хомячке

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/jhiawen.cheng/" target="_blank"><strong>jhiawen.cheng</strong></a></p>

И если вам всё ещё мало, то она и на флейте может сыграть. Или на пианино —послушайте сами

В общем, не девушка, а просто мечта...

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