На парах такой Татьяны Ивановны всегда тишина и порядок. И вот почему: 9 фото

Чэн Цзя-вэнь из Тайваня и красивая, и умная. Она и искусством интересуется, и серьёзную лекцию сможет вам прочитать. Особенно если вы её студент
28-летняя красотка ведёт в вузе элективные курсы по экономике знаний и интеллектуальной собственности
Учащиеся настолько впечатлились её красотой, что выложили фото с пар в Сеть
Вскоре слава настигла девушку. Теперь у неё в "Инстаграме" 126 тыс. фанатов. И Чэн носит титул "самой горячей учительницы" Тайваня
Но девушка, видимо, никогда не останавливается на достигнутом. Получив первое образование, она отправилась за вторым— в Университет китайской культуры
А ещё знает три языка: китайский, английский и японский. И даже время на домашних питомцев остаётся — Чэн заботится о котейке и хомячке
И если вам всё ещё мало, то она и на флейте может сыграть. Или на пианино —послушайте сами
В общем, не девушка, а просто мечта...
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