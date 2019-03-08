За что мы любим женщин: 7 фитоняшек, которые покорили мужские сердца за этот год

Клэр Митчелл, 27 лет, Англия. Медсестра сперва страдала от лишних килограммов, затем — от недоедания, зато теперь нашла для себя золотую середину.
Эмили Скай, 33 года, Австралия. Известный фитнес-тренер и звезда "Инстаграма". Эти фото сняты через три месяца после родов. А вы бы догадались?
Джоан Питерс, 42 года, Австралия. Учительница, которая поборола депрессию и лишние килограммы после родов.
Сара Годфри, 24 года, Англия. Известная блогерша, которая не побоялась признаться подписчикам, что врала им насчёт своих отношений.
Тэмми Хемброу, 24 года, Австралия. Фитнес-модель и гордая мама двоих детей.
Пейдж Миллс, 24 года, Австралия. Несмотря на долгие и утомительные смены в больнице, эта медсестра находит время на занятия в спортзале.
Сермин Кентмен, 27 лет, Англия. Эта красавица одно время защищала покой граждан в форме офицера полиции.
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