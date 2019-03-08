За что мы любим женщин: 7 фитоняшек, которые покорили мужские сердца за этот год

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За что мы любим женщин: 7 фитоняшек, которые покорили мужские сердца за этот год

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Сегодня, 8 марта, весь мир отмечает Международный женский день. Лайф не мог пройти мимо такого события, поэтому и подготовил подборку самых сильных и независимых девушек за этот год.

Клэр Митчелл, 27 лет, Англия. Медсестра сперва страдала от лишних килограммов, затем — от недоедания, зато теперь нашла для себя золотую середину.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/clairelou_fitness/" target="_blank">clairelou_fitness</a></p>

Эмили Скай, 33 года, Австралия. Известный фитнес-тренер и звезда "Инстаграма". Эти фото сняты через три месяца после родов. А вы бы догадались?

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/emilyskyefit/" target="_blank">emilyskyefit</a></p>

Джоан Питерс, 42 года, Австралия. Учительница, которая поборола депрессию и лишние килограммы после родов.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/joseeksabs/" target="_blank">joseeksabs</a></p>

Сара Годфри, 24 года, Англия. Известная блогерша, которая не побоялась признаться подписчикам, что врала им насчёт своих отношений.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/sarah_godfrey_/" target="_blank">sarah_godfrey_</a></p>

Тэмми Хемброу, 24 года, Австралия. Фитнес-модель и гордая мама двоих детей.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tammyhembrow/" target="_blank">tammyhembrow</a></p>

Пейдж Миллс, 24 года, Австралия. Несмотря на долгие и утомительные смены в больнице, эта медсестра находит время на занятия в спортзале.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bikerbiddie/" target="_blank">bikerbiddie</a></p>

Сермин Кентмен, 27 лет, Англия. Эта красавица одно время защищала покой граждан в форме офицера полиции.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/sherie.kentmen/" target="_blank">sherie.kentmen</a></p>

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