За что мы любим женщин: 7 фитоняшек, которые покорили мужские сердца за этот год

Сегодня, 8 марта, весь мир отмечает Международный женский день. Лайф не мог пройти мимо такого события, поэтому и подготовил подборку самых сильных и независимых девушек за этот год.

Клэр Митчелл, 27 лет, Англия. Медсестра сперва страдала от лишних килограммов, затем — от недоедания, зато теперь нашла для себя золотую середину.

Эмили Скай, 33 года, Австралия. Известный фитнес-тренер и звезда "Инстаграма". Эти фото сняты через три месяца после родов. А вы бы догадались?

Джоан Питерс, 42 года, Австралия. Учительница, которая поборола депрессию и лишние килограммы после родов.

Сара Годфри, 24 года, Англия. Известная блогерша, которая не побоялась признаться подписчикам, что врала им насчёт своих отношений.

Тэмми Хемброу, 24 года, Австралия. Фитнес-модель и гордая мама двоих детей.

Пейдж Миллс, 24 года, Австралия. Несмотря на долгие и утомительные смены в больнице, эта медсестра находит время на занятия в спортзале.

Сермин Кентмен, 27 лет, Англия. Эта красавица одно время защищала покой граждан в форме офицера полиции.

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