Этой блогерше уже 32 года, но она до сих пор бережёт себя для будущего мужа

У Кристины Карилло-Букарам миллион подписчиков на YouTube и столько же в Instagram. Ей есть что показать и сказать.

Знакомьтесь: Кристина Карилло-Букарам, 32 года. В её жилах течёт эквадорская и ливанская кровь. Она веган и успешный блогер. А ещё — девственница

В соцсетях Кристина больше известна под ником FullyRawKristina. На её канал на YouTube подписан 1 млн человек. И ей действительно есть что показать

Обычно девушка размещает ролики о том, чем питается и как поддерживает себя в форме. Но недавно она призналась на камеру, что до сих пор невинна

Я выросла в семье православных христиан. Запрет на половую связь до брака — одна из основ моего мировоззрения. И я до сих пор придерживаюсь тех ценностей, которые мне привили в детстве Кристина Карилло-Букарам

Видео посмотрело более полумиллиона пользователей. Ролик был записан на Бали ещё два года назад, но Кристина утверждает, что он до сих пор актуален

Помимо того, что Кристина бережёт себя для будущего мужа, есть ещё одна причина, по которой ей удалось сохранить целомудрие, — нехватка времени

Я начала заниматься бизнесом в 18 лет. Весь свой драйв, всю страсть и сексуальную энергию я тратила на развитие карьеры. Проще говоря, мне было не до ухажёров Кристина Карилло-Букарам

Тем не менее Кристина признаётся, что за всю свою жизнь встречалась с тремя мужчинами и ни одному из них не удалось добиться своего

А полтора года назад она познакомилась с Кэшем. Кристина не знает, чем закончатся их отношения, но верит, что у них всё серьёзно

C кем бы я ни решилась сделать это, в первую очередь я должна чувствовать себя в безопасности. Между нами должна быть прочная связь. Нужно точно знать, что тот, кому вы доверяете себя, действительно дорожит вами Кристина Карилло-Букарам

"Чистоту я поддерживаю не только в сексе". Кристина занимается производством органических продуктов и сама не употребляет пищу животного происхождения

Да, я осознаю свою сексуальность. И хочу, чтобы рядом со мной был король. Я хочу настоящего мужчину. Хватит с меня маленьких мальчиков Кристина Карилло-Букарам

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