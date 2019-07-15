Этой блогерше уже 32 года, но она до сих пор бережёт себя для будущего мужа

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Фото © Instagram/fullyrawkristina

У Кристины Карилло-Букарам миллион подписчиков на YouTube и столько же в Instagram. Ей есть что показать и сказать.

Знакомьтесь: Кристина Карилло-Букарам, 32 года. В её жилах течёт эквадорская и ливанская кровь. Она веган и успешный блогер. А ещё — девственница

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/fullyrawkristina" target="_blank">Instagram/fullyrawkristina</a></p>

В соцсетях Кристина больше известна под ником FullyRawKristina. На её канал на YouTube подписан 1 млн человек. И ей действительно есть что показать

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/fullyrawkristina" target="_blank">Instagram/fullyrawkristina</a></p>

Обычно девушка размещает ролики о том, чем питается и как поддерживает себя в форме. Но недавно она призналась на камеру, что до сих пор невинна

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/fullyrawkristina" target="_blank">Instagram/fullyrawkristina</a></p>

Я выросла в семье православных христиан. Запрет на половую связь до брака — одна из основ моего мировоззрения. И я до сих пор придерживаюсь тех ценностей, которые мне привили в детстве

Кристина Карилло-Букарам

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/fullyrawkristina" target="_blank">Instagram/fullyrawkristina</a></p>

Видео посмотрело более полумиллиона пользователей. Ролик был записан на Бали ещё два года назад, но Кристина утверждает, что он до сих пор актуален

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/fullyrawkristina" target="_blank">Instagram/fullyrawkristina</a></p>

Помимо того, что Кристина бережёт себя для будущего мужа, есть ещё одна причина, по которой ей удалось сохранить целомудрие, — нехватка времени

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/fullyrawkristina" target="_blank">Instagram/fullyrawkristina</a></p>

Я начала заниматься бизнесом в 18 лет. Весь свой драйв, всю страсть и сексуальную энергию я тратила на развитие карьеры. Проще говоря, мне было не до ухажёров

Кристина Карилло-Букарам

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/fullyrawkristina" target="_blank">Instagram/fullyrawkristina</a></p>

Тем не менее Кристина признаётся, что за всю свою жизнь встречалась с тремя мужчинами и ни одному из них не удалось добиться своего

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/fullyrawkristina" target="_blank">Instagram/fullyrawkristina</a></p>

А полтора года назад она познакомилась с Кэшем. Кристина не знает, чем закончатся их отношения, но верит, что у них всё серьёзно

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/fullyrawkristina" target="_blank">Instagram/fullyrawkristina</a></p>

C кем бы я ни решилась сделать это, в первую очередь я должна чувствовать себя в безопасности. Между нами должна быть прочная связь. Нужно точно знать, что тот, кому вы доверяете себя, действительно дорожит вами

Кристина Карилло-Букарам

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/fullyrawkristina" target="_blank">Instagram/fullyrawkristina</a></p>

"Чистоту я поддерживаю не только в сексе". Кристина занимается производством органических продуктов и сама не употребляет пищу животного происхождения

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/fullyrawkristina" target="_blank">Instagram/fullyrawkristina</a></p>

Да, я осознаю свою сексуальность. И хочу, чтобы рядом со мной был король. Я хочу настоящего мужчину. Хватит с меня маленьких мальчиков

Кристина Карилло-Букарам

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/fullyrawkristina" target="_blank">Instagram/fullyrawkristina</a></p>

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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