Москвичка мечтала работать за границей, но оказалась слишком красивой: 6 фото

33-летняя Ирина Кова из Москвы закончила юридический факультет МГУ и переехала в Лондон, Англия. Казалось бы, все дороги перед девушкой открыты, но нет — проблемы подкрались с неожиданной стороны, пишет Lad Bible.

По словам Ирины, она сменила несколько мест работы и каждый раз была одна и та же причина — её внешность. На собеседовании агенты советовали Ирине перекрасить волосы в тёмный, несмотря на её внушительное резюме. Ирина так и сделала, а ещё стала носить очки, а также совсем перестала наносить макияж, чтобы выглядеть более профессионально.

На одном из мест работы начальник посоветовал Ирине меньше выделяться. И это при том, что девушка на тот момент даже туфли не носила и не красилась. Ей не нужен был макияж из-за особенностей её внешности: её большие губы и глаза и так выделялись на лице. Но комментарии от коллег не прекращались, и девушке пришлось уволиться.

Мне кажется, что этот человек хотел, чтобы в его офисе все были похожи друг на друга — с ипотекой и тремя детьми. Своими словами он просто подтвердил, что я была слишком эффектной Ирина Кова

Девушка рассказала, что отношения у неё не складывались со всеми. Женщины не доверяли ей, а мужчины не считали достаточно профессиональной и не хотели её нанимать, чтобы не отвлекаться от работы. В итоге, устав от этой предвзятости, Ирина бросила работу и открыла свой онлайн-магазин по продаже винтажной одежды. И теперь её внешность ей только на пользу.

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