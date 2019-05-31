51-летняя мать очаровала своими фото сотни молодых парней, повернув время вспять

Лауре Хейккиле из Калифорнии, США, уже за 50, но мужским вниманием она совсем не обделена, и, глядя на её фото, становится понятно почему.

До того как Лаура в 35 лет родила дочку, она особо не задумывалась ни о фигуре, ни о здоровье. Девушка ела вредную пищу, не ходила в зал, но молодость и так позволяла ей быть худой. Однако роды изменили всё. Американка поняла, что теперь ей придётся как следует за себя взяться.

Лаура пересмотрела свой режим питания и обнаружила в себе страсть к тяжёлой атлетике, которая остаётся с ней уже на протяжении 15 лет. И трансформацию женщины нельзя не отметить. Она обрела не только уверенность в себе, но и такие формы, которых у неё не было в молодости.

Сейчас Лаура ведёт успешный "инстаграм", где у неё около 27 тыс. подписчиков, работает персональным тренером, стала доктором холистической медицины и просто купается в комплиментах.

По словам американки, на неё часто обращают внимание мужчины, которые пытаются флиртовать с ней в личке, зовут на свидания и просто не верят, что ей столько лет, пишет Daily Mail. Правда, к их разочарованию, Лаура уже 20 лет счастлива в браке. И её избранник тоже занимается спортом. А сама Лаура хочет вдохновить других своим примером, давая понять, что измениться к лучшему может каждый.