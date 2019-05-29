Девушки со всего мира находят у себя одинаковые родинки, узнав об этом в Twitter

Пользовательница "Твиттера" с ником Aaryn поделилась несколькими снимками, которые взбудоражили весь Интернет.

Девушка выложила пост с четырьмя фотографиями рук, на которых в районе запястий красовались родинки. Заметив это милое совпадение, Aaryn поинтересовалась у пользовательниц, нет ли у них подобных отметин.

Дамы... У вас есть родинка посередине запястья? Или это миф? Aarynwhitley

Пост быстро стал вирусным, собрав около 53 тысяч лайков и почти 21 тысячу репостов. Но самое интересное, что такие родинки обнаружились у значительной части девушек по всему миру. Чем они и поспешили поделиться в комментариях.

Девушки выкладывали снимки своих рук, подтверждая забавное предположение Aaryn. А некоторые отмечали, что после того как увидели пост, заметили у себя родинки, на которые раньше не обращали внимания.

Я подумала: "Ха-ха, это точно не про меня". А потом посмотрела на левое запястье KARISSAPUKAS

В итоге обсуждение растянулось на девять тысяч комментариев, породив целый флешмоб. Пользовательницы шутили, что все они сёстры или близнецы. Впрочем, некоторые парни тоже отметили, что являются обладателями таких маленьких "меток".

Добро пожаловать в "сестринство"! Last_aliatheg

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