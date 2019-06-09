У этой девушки толпы поклонников, но её главная любовь — оружие: 10 опасных фото

25-летняя Орин Джули три года отслужила в Армии обороны Израиля, сокращённо ЦАХАЛ. Но расставаться с оружием, уйдя в запас, девушка не захотела.

Орин Джули начала службу в ЦАХАЛ в 18 лет и с первого взгляда влюбилась в оружие. Хотя поначалу ей доверяли лишь монотонную офисную работу.

Но девушка рвалась в бой и добилась того, чтобы служить стране по-настоящему: её отправили в поисково-спасательный отряд уже на второй год.

В результате Орин стала первым сержантом-связистом женского пола в своём отряде. В армии она провела 3 года и 2 месяца.

Но, уйдя в запас, Орин не рассталась с оружием. Измазаться в грязи и бегать с винтовкой наперевес среди заброшенных лачуг — любимое её занятие.

Орин не замужем. Её роскошная фигура сводит с ума тысячи мужчин, но сердце красавицы вздрагивает, только когда она нажимает на курок.

И несмотря на то, что она прекрасно смотрится в женственных платьях, девушка по-прежнему любит носить военную форму.

Сексуальный и дерзкий образ пришёлся по вкусу многим компаниям, продающим оружие. Они приглашают Орин в качестве модели для своих рекламных кампаний.

Но Орин считает, что её призвание заключается в другом. На своей странице в "Инстаграме" она часто говорит о любви к Израилю и США.

А также о важности ответственного отношения к оружию. По мнению девушки, две эти страны дальше других продвинулись в этом вопросе.

Орин считает ЦАХАЛ самой гуманной армией в мире, а законы США, касающиеся оружия, — самыми правильными.

В "Инстаграме" новый тренд — купальники, обнажающие грудь с неожиданной стороны