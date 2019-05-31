Шутки в сторону. 8 блондинок, которые поразят не только ум, но и воображение

Каждый год 31 мая люди со всего мира празднуют День блондинок. Именно по этому поводу Лайф решил вспомнить самых ярких и светловолосых девушек, которые смогли добиться успеха в своих сферах деятельности и доказать, что все шутки про блондинок — полная чушь.

Алёна Ленская, она же Aida Zeitgeist, 26 лет, косплеерша из Одессы. Прославилась благодаря своим продуманным образам и удивительной красоты артам.

Леле Понс, 22 года, ведущая из Венесуэлы. Из простого вайнера Леле превратилась в ведущую шоу "Голос. Мексика" с 34,5 млн подписчиков в "Инстаграме".

Бруклин Келли, 26 лет, медсестра из Австралии. Девушка успешно совмещает работу в больнице и на "Ютубе", которая привлекла к ней 251 тыс. подписчиков.

Тэмми Хэброу, 25 лет, модель из Австралии. Эта девушка не только инста-звезда, но и счастливая мама двоих детей с 9,5 млн подписчиков в "Инстаграме".

Кэрриджун Боулби, 23 года, бодибилдерша из США. Девушка имеет за поясом спортивное прошлое, успешную карьеру бодибилдера и 1,2 млн подписчиков.

Пейдж Спиранак, 25 лет, гольфистка из США. Завоевала статус профи-игрока в этом "мужском" виде спорта и по пути заработала 1,7 млн фанатов.

Адриенн Колесзар, 34 года, полицейский из Германии. Благодаря своей искренности она смогла стать звездой и заработать себе 690 тыс. подписчиков.

Шэннон Ирке, 29 лет, военный из морской пехоты США. Девушка смогла не только сделать карьеру в ВМС, но и стать успешной моделью со 148 тыс. фанатов.

Эти красавицы ввели моду на новый тип фигуры — аппетитный: 7 знаменитых девушек