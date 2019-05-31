Шутки в сторону. 8 блондинок, которые поразят не только ум, но и воображение

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Шутки в сторону. 8 блондинок, которые поразят не только ум, но и воображение

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Фото © Instagram/shannonihrke

Каждый год 31 мая люди со всего мира празднуют День блондинок. Именно по этому поводу Лайф решил вспомнить самых ярких и светловолосых девушек, которые смогли добиться успеха в своих сферах деятельности и доказать, что все шутки про блондинок — полная чушь.

Алёна Ленская, она же Aida Zeitgeist, 26 лет, косплеерша из Одессы. Прославилась благодаря своим продуманным образам и удивительной красоты артам.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/aida.zeitgeist/" target="_blank"><strong>aida.zeitgeist</strong></a></p>

Леле Понс, 22 года, ведущая из Венесуэлы. Из простого вайнера Леле превратилась в ведущую шоу "Голос. Мексика" с 34,5 млн подписчиков в "Инстаграме".

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/lelepons/" target="_blank"><strong>lelepons</strong></a></p>

Бруклин Келли, 26 лет, медсестра из Австралии. Девушка успешно совмещает работу в больнице и на "Ютубе", которая привлекла к ней 251 тыс. подписчиков.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/brooklynkellyy/" target="_blank"><strong>brooklynkellyy</strong></a></p>

Тэмми Хэброу, 25 лет, модель из Австралии. Эта девушка не только инста-звезда, но и счастливая мама двоих детей с 9,5 млн подписчиков в "Инстаграме".

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tammyhembrow/" target="_blank"><strong>tammyhembrow</strong></a></p>

Кэрриджун Боулби, 23 года, бодибилдерша из США. Девушка имеет за поясом спортивное прошлое, успешную карьеру бодибилдера и 1,2 млн подписчиков.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/misscarriejune/" target="_blank"><strong>misscarriejune</strong></a></p>

Пейдж Спиранак, 25 лет, гольфистка из США. Завоевала статус профи-игрока в этом "мужском" виде спорта и по пути заработала 1,7 млн фанатов.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/_paige.renee/" target="_blank"><strong>_paige.renee</strong></a></p>

Адриенн Колесзар, 34 года, полицейский из Германии. Благодаря своей искренности она смогла стать звездой и заработать себе 690 тыс. подписчиков.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/adrienne_koleszar/" target="_blank"><strong>adrienne_koleszar</strong></a></p>

Шэннон Ирке, 29 лет, военный из морской пехоты США. Девушка смогла не только сделать карьеру в ВМС, но и стать успешной моделью со 148 тыс. фанатов.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/shannonihrke/" target="_blank"><strong>shannonihrke</strong></a></p>

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