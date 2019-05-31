Невеста показала, что с ней стало после того, как жених облил её кислотой

24-летний житель вьетнамского курортного города Дананг по имени Нгуен Чыонг Нам Хай накануне свадьбы пришёл домой к своей невесте и облил её саму и её родных кислотой.

Шокирующее нападение произошло в первые дни 2019 года, но 24-летняя невеста по имени Лан Вы Ле решилась рассказать о последствиях ожога только сейчас, поделившись с подписчиками в "Фейсбуке" этими ужасающими кадрами. На фото видно, что у девушки пострадала половина лица, сообщает The Sun.

Лан объяснила, что в конце декабря, когда они с женихом уже подали заявление и завершали приготовления к свадьбе, она решила разорвать отношения, так как устала от приступов ревности своего возлюбленного. По признанию девушки, он даже поднимал на неё руку. Но Нгуен, работавший в то время пожарным, настоял на том, что две семьи должны сесть за стол переговоров и обсудить всё по-взрослому.

1 января Лан вместе с родителями спокойно ожидала Нгуена и его семью у себя дома. Но вместо этого парень пришёл один, захватив с собой лишь банку кислоты. Зайдя в дом, Нгуен выплеснул 750 мл кислоты на свою невесту. Немного досталось и её родителям. А сама Лан получила серьёзные ожоги лица, рук и ног — всего пострадало 46% кожного покрова.

Химический ожог оставил на теле Лан ужасные чёрные пятна. По словам мамы жертвы, за последние пять месяцев её дочь перенесла около десяти операций. Кое-где участки поражённой кожи пришлось вырезать, а на лице девушки даже потребовалась пересадка кожи.

Семья жениха за эти пять месяцев ни разу не пришла навестить девушку или её родителей, чтобы принести извинения. Нгуена отстранили от занимаемой должности, он должен предстать перед общественным судом в ближайшее время.