Невеста показала, что с ней стало после того, как жених облил её кислотой

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Невеста показала, что с ней стало после того, как жених облил её кислотой

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Фото © Facebook / Lan Vy Lê

24-летний житель вьетнамского курортного города Дананг по имени Нгуен Чыонг Нам Хай накануне свадьбы пришёл домой к своей невесте и облил её саму и её родных кислотой.

Шокирующее нападение произошло в первые дни 2019 года, но 24-летняя невеста по имени Лан Вы Ле решилась рассказать о последствиях ожога только сейчас, поделившись с подписчиками в "Фейсбуке" этими ужасающими кадрами. На фото видно, что у девушки пострадала половина лица, сообщает The Sun.

<p>Фото © ASIAWIRE<strong>, </strong>Facebook / <a href="https://www.facebook.com/lanvy3001" target="_blank"><strong>Lan Vy Lê</strong></a></p>

Лан объяснила, что в конце декабря, когда они с женихом уже подали заявление и завершали приготовления к свадьбе, она решила разорвать отношения, так как устала от приступов ревности своего возлюбленного. По признанию девушки, он даже поднимал на неё руку. Но Нгуен, работавший в то время пожарным, настоял на том, что две семьи должны сесть за стол переговоров и обсудить всё по-взрослому.

<p>Фото © ASIAWIRE</p>

1 января Лан вместе с родителями спокойно ожидала Нгуена и его семью у себя дома. Но вместо этого парень пришёл один, захватив с собой лишь банку кислоты. Зайдя в дом, Нгуен выплеснул 750 мл кислоты на свою невесту. Немного досталось и её родителям. А сама Лан получила серьёзные ожоги лица, рук и ног — всего пострадало 46% кожного покрова.

<p>Фото © ASIAWIRE<strong>, </strong>Facebook / <a href="https://www.facebook.com/lanvy3001" target="_blank"><strong>Lan Vy Lê</strong></a></p>

Химический ожог оставил на теле Лан ужасные чёрные пятна. По словам мамы жертвы, за последние пять месяцев её дочь перенесла около десяти операций. Кое-где участки поражённой кожи пришлось вырезать, а на лице девушки даже потребовалась пересадка кожи.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/lanvy3001" target="_blank"><strong>Lan Vy Lê</strong></a></p>

Семья жениха за эти пять месяцев ни разу не пришла навестить девушку или её родителей, чтобы принести извинения. Нгуена отстранили от занимаемой должности, он должен предстать перед общественным судом в ближайшее время.

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