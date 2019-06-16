Даже футболисты сходят от неё с ума: 10 фото неотразимой девушки-арбитра

Джулии 22 года. Но за её спиной уже 40 матчей такого же уровня, на которых она была судьёй.
Девушка живёт в Венеции, Италия, и ведёт довольно успешный инстаграм, где у неё около 37 тыс. подписчиков.
Которые не только делают комплименты её привлекательной внешности, но и поддерживают в ситуации с судейством.
Итальянка часто делится жизнерадостными фото на фоне природы снимками с друзьями и, конечно, со своим парнем.
Её возлюбленным оказался нападающий итальянского футбольного клуба "Палермо" — Стефано Морео.
Спортсменка, красавица, да ещё и с характером. Такие они — девушки в футболе.
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