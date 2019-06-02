"Инстаграм" и суровая реальность. Как на самом деле выглядит модель с финала ЛЧ

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"Инстаграм" и суровая реальность. Как на самом деле выглядит модель с финала ЛЧ

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Фото © Instagram / kinsey_sue © AP Photo / Francisco Seco

Финал Лиги чемпионов, прошедший в Мадриде, приобрёл новые краски, когда на поле во время матча выбежала модель в откровенном купальнике. Теперь её обсуждают все, и причиной послужил не только её поступок. Пользователи в соцсетях отметили, что на самом деле модель выглядит не настолько безупречно, как на отредактированных снимках в соцсетях.

Девушку зовут Кинси Волански. Вот так она выглядела, когда её пытались усмирить на матче "Тоттенхэма" с "Ливерпулем".

<p>Фото © AP Photo / Armando Franca</p>

На купальнике Волански красовалась надпись Vitaly Uncensored — название сайта российского блогера Виталия Здоровецкого.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BkBE9CUn_J0/" target="_blank">kinsey_sue, twitter/ </a><a href="https://twitter.com/SA_Crimson_Idol" target="_blank">SA_Crimson_Idol</a></p>

Парень выложил в своём инстаграме ролик с пранком Кинси, где написал, что она его девушка. А в "Твиттере" отметил, что хочет на ней жениться.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BkBE9CUn_J0/" target="_blank">kinsey_sue, twitter/ </a><a href="https://twitter.com/_Kinsey_sue" target="_blank"><strong>Kinsey_sue</strong></a></p>

Пиар-акция удалась, и у девушки резко увеличилось число подписчиков в "Инстаграме", достигнув 2,4 миллиона.

<p>Фото ©<a href="https://www.instagram.com/p/BkBE9CUn_J0/" target="_blank"> twitter / </a><a href="https://twitter.com/SA_Crimson_Idol" target="_blank">SA_Crimson_Idol</a></p>

В соцсети модель, снимавшаяся для Maxim и Sports Illustrated, выкладывает откровенные снимки, на которых выглядит просто идеально.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BlvdhCLHaCI/" target="_blank">kinsey_sue</a></p>

Однако снимки с футбольного поля фанатов разочаровали. Они решили, что без обработки её тело не так безупречно, даже нашли у Кинси целлюлит.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BhPKnqdn47E/" target="_blank">kinsey_sue,</a> telegram/<a href="https://t.me/rhymestg" target="_blank"> Рифмы и панчи</a></p>

Хотя она, похоже, ничуть не жалеет о содеянном, чему свидетельствует её подпись к ролику с матча.

Жизнь для того, чтобы жить, делай сумасшедшие вещи, которые запомнятся навсегда

Кинси Волански

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