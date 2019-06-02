"Инстаграм" и суровая реальность. Как на самом деле выглядит модель с финала ЛЧ

Девушку зовут Кинси Волански. Вот так она выглядела, когда её пытались усмирить на матче "Тоттенхэма" с "Ливерпулем".
На купальнике Волански красовалась надпись Vitaly Uncensored — название сайта российского блогера Виталия Здоровецкого.
Парень выложил в своём инстаграме ролик с пранком Кинси, где написал, что она его девушка. А в "Твиттере" отметил, что хочет на ней жениться.
Пиар-акция удалась, и у девушки резко увеличилось число подписчиков в "Инстаграме", достигнув 2,4 миллиона.
В соцсети модель, снимавшаяся для Maxim и Sports Illustrated, выкладывает откровенные снимки, на которых выглядит просто идеально.
Однако снимки с футбольного поля фанатов разочаровали. Они решили, что без обработки её тело не так безупречно, даже нашли у Кинси целлюлит.
Хотя она, похоже, ничуть не жалеет о содеянном, чему свидетельствует её подпись к ролику с матча.
Жизнь для того, чтобы жить, делай сумасшедшие вещи, которые запомнятся навсегда
Кинси Волански
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