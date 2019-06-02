"Инстаграм" и суровая реальность. Как на самом деле выглядит модель с финала ЛЧ

Финал Лиги чемпионов, прошедший в Мадриде, приобрёл новые краски, когда на поле во время матча выбежала модель в откровенном купальнике. Теперь её обсуждают все, и причиной послужил не только её поступок. Пользователи в соцсетях отметили, что на самом деле модель выглядит не настолько безупречно, как на отредактированных снимках в соцсетях.

Девушку зовут Кинси Волански. Вот так она выглядела, когда её пытались усмирить на матче "Тоттенхэма" с "Ливерпулем".

На купальнике Волански красовалась надпись Vitaly Uncensored — название сайта российского блогера Виталия Здоровецкого.

Парень выложил в своём инстаграме ролик с пранком Кинси, где написал, что она его девушка. А в "Твиттере" отметил, что хочет на ней жениться.

Пиар-акция удалась, и у девушки резко увеличилось число подписчиков в "Инстаграме", достигнув 2,4 миллиона.

В соцсети модель, снимавшаяся для Maxim и Sports Illustrated, выкладывает откровенные снимки, на которых выглядит просто идеально.

Однако снимки с футбольного поля фанатов разочаровали. Они решили, что без обработки её тело не так безупречно, даже нашли у Кинси целлюлит.

Хотя она, похоже, ничуть не жалеет о содеянном, чему свидетельствует её подпись к ролику с матча.