Ей 21 год, а она уже посетила все страны: 10 фото самой молодой путешественницы

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Фото © instagram/lexielimitless

Эта 21-летняя красавица объехала 196 стран. И, если кто-то захочет с ней пофлиртовать, спросив: "Девушка, ваши родители не турагенты?", — она честно может ответить: "Да".

Лекси Элфорд родилась в Калифорнии, США. Благодаря родителям она начала путешествовать ещё в детстве, посетив в том числе Камбоджу, Дубай и Египет.

<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/lexielimitless/" target="_blank"><strong>lexielimitless</strong></a></p>

С 12 лет девушка стала копить деньги, чтобы посетить все страны мира, а в 18 за её спиной их было уже 72.

<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/lexielimitless/" target="_blank"><strong>lexielimitless</strong></a></p>

Путешествия стали частью моей жизни с тех пор, как я себя помню. Родители забирали меня из школы, и я была на самостоятельном обучении неделями и даже месяцами каждый учебный год

Лекси Элфорд

<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/lexielimitless/" target="_blank"><strong>lexielimitless</strong></a></p>

Недавно 21-летней Лекси наконец удалось посетить Северную Корею — последнюю страну в списке, что вызвало немало затруднений.

<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/lexielimitless/" target="_blank"><strong>lexielimitless</strong></a></p>

Но теперь девушка стала самой молодой путешественницей, которая объездила всю планету. Она побила рекорд Джеймса Асквита, ему на тот момент было 24.

<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/lexielimitless/" target="_blank"><strong>lexielimitless</strong></a></p>

Сейчас американка хочет зарегистрировать свои достижения в Книге рекордов Гиннесса.

<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/lexielimitless/" target="_blank"><strong>lexielimitless</strong></a></p>

А ещё Лекси ведёт успешный "Инстаграм", вдохновляя своих подписчиков.

Мой совет молодым людям: верьте, что вы можете сделать всё, что захотите. Если желаете путешествовать, правильно расставьте приоритеты и это станет реальностью

Лекси Элфорд

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