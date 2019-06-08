Ей 21 год, а она уже посетила все страны: 10 фото самой молодой путешественницы

Эта 21-летняя красавица объехала 196 стран. И, если кто-то захочет с ней пофлиртовать, спросив: "Девушка, ваши родители не турагенты?", — она честно может ответить: "Да".

Лекси Элфорд родилась в Калифорнии, США. Благодаря родителям она начала путешествовать ещё в детстве, посетив в том числе Камбоджу, Дубай и Египет.

С 12 лет девушка стала копить деньги, чтобы посетить все страны мира, а в 18 за её спиной их было уже 72.

Путешествия стали частью моей жизни с тех пор, как я себя помню. Родители забирали меня из школы, и я была на самостоятельном обучении неделями и даже месяцами каждый учебный год Лекси Элфорд

Недавно 21-летней Лекси наконец удалось посетить Северную Корею — последнюю страну в списке, что вызвало немало затруднений.

Но теперь девушка стала самой молодой путешественницей, которая объездила всю планету. Она побила рекорд Джеймса Асквита, ему на тот момент было 24.

Сейчас американка хочет зарегистрировать свои достижения в Книге рекордов Гиннесса.

А ещё Лекси ведёт успешный "Инстаграм", вдохновляя своих подписчиков.