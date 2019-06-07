Что получит везунчик, который найдёт корону "мисс Евразия": 5 фото будущей жены

Ранее победительница конкурса "Мисс Евразия — 2019" рассказала, что её корону похитили из номера отеля, где она отдыхала. А теперь записала ролик с просьбой о помощи и обещанием необычной награды.

Девушка, принёсшая Украине победу на конкурсе красоты, ищет "мужественного рыцаря", который вернёт украденную корону, и обещает выйти за него замуж.

Красавица заявила, что её сердце свободно, а пропажа, возможно, — воля судьбы, которая подарит ей надежду и опору в лице достойного человека.

Я надеюсь, что в этом мире ещё остались сильные духом мужчины, которые смогли бы помочь мне её вернуть. <...> Моё сердце свободно. И, если такой мужчина найдётся и вернёт мне корону, я готова выйти за него замуж Анна Костенко

Недавно девушка рассказала своим 347 тыс. подписчиков в "Инстаграме", что драгоценность похитили, когда она оставила её в номере отеля.

При этом модель указала локацию — гостиницу Sueno Hotels Deluxe Belek в Анталье (Турция). И отметила, что горничная слышала в номере русскую речь.

К сожалению, недолго я радовалась своей победе на Miss Eurasia 2019. Пропала корона. Я ненадолго оставила её в номере отеля, а когда вернулась, короны уже не было. Ужасно обидно, я так мечтала показать её своим родным Анна Костенко

Сначала Анна писала, что всё равно корону нельзя продать, а в деле будут разбираться компетентные органы. Но теперь, видимо, решилась на крутые меры

Победительницу конкурса "Мисс Москва" впервые в истории лишили титула и короны