Без мундира. 10 откровенных фото экс-сотрудницы МВД, которую затравили в Сети

Виктория Сорокина ответила на запись в соцсети с её обнажёнными снимками, указав, что сейчас работает в другой организации, при этом за границей.

Скандал разразился после того, как в группе "Омбудсмен полиции" появились откровенные фото бывшей сотрудницы МВД.

Новоиспечённый сотрудник полиции, выпускница столичной академии МВД, кажется, некоторые не понимают, что такое честь мундира, и выставляют такие в фото в открытый доступ в "Инстаграм". Жесть. Анон Пост во "ВКонтакте"

На одном из последних снимков Вика прикрывает грудь лишь одной рукой, кокетливо повернув голову в сторону.

В подписи под фото 23-летняя девушка затронула серьёзную тему о запрете абортов, но на это никто не обратил внимания.

В комментариях Вику подвергли жёсткой критике, посчитав, что такие фото — позор для офицера.

Впрочем, это не единственный провокационный кадр. В своём инстаграме Вика регулярно раздевается перед камерой.

Сама блондинка родом из Москвы, где закончила университет МВД России. Уже тогда её фото в форме начали расходиться по Сети.

На данный момент она оставила службу и, как сама призналась, работает на всемирную организацию в другой стране.

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