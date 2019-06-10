Блогерша, путешествующая по миру без одежды, назвала лучшее место для голых фото

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Фото © Instagram / lighty_light

Светлана Реус (Svetlana Reus), живущая сейчас в Греции, настолько хотела быть ближе к природе, что решила убрать разделяющий барьер из одежды. Она устраивает откровенные фотосессии в разных уголках земли и нашла идеальное место для голых снимков.

Светлана очень любит путешествовать и ведёт об этом инстаграм, где у неё 20 тыс. подписчиков на русском и английском языках.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/lighty_light/" target="_blank"><strong>lighty_light</strong></a></p>

Но отличительной особенностью девушки стала одна страсть — позировать обнажённой на фоне красивых пейзажей, пишет Metro.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/lighty_light/" target="_blank"><strong>lighty_light</strong></a></p>

Периодически она радует подписчиков голыми снимками и даже нашла для себя идеальное место для голых фото — Светлане полюбилась Исландия.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/lighty_light/" target="_blank"><strong>lighty_light</strong></a></p>

Я позировала обнажённой на люпиновых полях с захватывающим дух видом на горы. Перед скрытым от взоров водопадом, окружённым невероятным зелёным свечением. Вы с лёгкостью можете найти там красивое тайное место

Светлана Реус

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/lighty_light/" target="_blank"><strong>lighty_light</strong></a></p>

При этом, по словам блогерши, для неё важно не скатываться в пошлость, она старается, чтобы фото граничили с искусством.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/lighty_light/" target="_blank"><strong>lighty_light</strong></a></p>

Природа вдохновляет меня позировать обнажённой. Я хотела бы показать миру красоту единства с природой и то, насколько это может быть потрясающе. Я тщательно подбираю фото, чтобы они выглядели художественно, а не вульгарно

Светлана Реус

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/lighty_light/" target="_blank"><strong>lighty_light</strong></a></p>

Фотограф Светланы — её супруг, они в браке уже 5 лет. У пары есть необычная традиция — каждый год они устраивают свадебную церемонию в новой стране.

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