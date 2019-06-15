Вопреки болезням. 10 фото модели из Архангельска, чья неземная красота поражает

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Фото © Instagram / adams_ktrn

Катерина Адамс (настоящая фамилия Озерная) родом из Архангельска стала моделью вопреки заболеваниям и маленькому росту — 152 см. Она ведёт инстаграм и не боится рассказывать о своих особенностях.

Катерина родилась с редким сочетанием болезней: эктодермальной дисплазией и синдромом Ротмунда — Томсона. Это сильно повлияло на её внешность.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/adams_ktrn/" target="_blank"><strong>adams_ktrn</strong></a></p>

С рождения у меня не росли ресницы и брови, лет с двенадцати стали выпадать волосы и зубы. Сейчас передние зубы — это протезы. Ногти меняли цвет и отваливались, грудь застыла на начальной стадии формирования — она выглядит как маленькие пятнышки

Катерина Адамс

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/adams_ktrn/" target="_blank"><strong>adams_ktrn</strong></a></p>

Из-за этого девушке пришлось пройти через травлю в школе, которую она спустя время встретила протестом. Катерина стала необычно одеваться и краситься.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/adams_ktrn/" target="_blank"><strong>adams_ktrn</strong></a></p>

Многое изменилось, когда Катерина переехала в Питер и начала сотрудничать с модельным агентством, решив сломать все стереотипы, пишет Wonderzine.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/adams_ktrn/" target="_blank"><strong>adams_ktrn</strong></a></p>

Кроме того, бороться с неуверенностью девушке помогает "Инстаграм", где она выкладывает необычные снимки. Но и там находятся хейтеры.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/adams_ktrn/" target="_blank"><strong>adams_ktrn</strong></a></p>

Мне часто желают смерти и постоянно говорят, что такие, как я, не должны размножаться, — при этом пишут это взрослые люди. Раньше я переживала, удаляла комментарии и блокировала всех, но сейчас стараюсь просто не обращать внимания

Катерина Адамс

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/adams_ktrn/" target="_blank"><strong>adams_ktrn</strong></a></p>

Катерина на своём примере хочет показать, что все люди разные и уникальность каждого ценна.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/adams_ktrn/" target="_blank"><strong>adams_ktrn</strong></a></p>

Мне кажется, люди не должны быть одинаковыми и следовать общепринятым стандартам. Мы все прекрасны, красота в нашей уникальности. <...> Мне хочется, чтобы общество знало о таких людях, как я, и относилось к ним спокойно

Катерина Адамс

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