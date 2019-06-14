Модель обнажила следы жестокого избиения, испугавшись, что бойфренд ещё вернётся

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Фото © Instagram / tanjadukicmodel, CEN

24-летняя Таня Джукич родом из Сербии два года встречалась с мужчиной и, по её словам, даже не подозревала, что он окажется монстром.

Инцидент произошёл в квартире пары в Стамбуле, Турция, где модель жила вместе со своим бойфрендом — продюсером Кагри Тортопом. По словам Тани, ревнивец с яростью набросился на неё, заподозрив во флирте с другим мужчиной, пишет Mirror.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/tanja.djukic.54?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAxfOUDiCqMjqq1AItt2PNK12ORAZrRhWIIrj6lejhducDtymQlaQ26nUR7RtIBWZr1D_JiKRNgxu01&hc_ref=ARTh9EnkXYX1ehQDtjJaG3R1cFMp3i1B3hJr4mIdf7vCPvj33oEIk5A1LBQFrEJ2Ek0&fref=nf" target="_blank"><strong>Tanja Djukic</strong></a></p>

Он жестоко избивал умоляющую прекратить истязания девушку, нанося удары по всему телу. А когда ударил по голове, она потеряла сознание. Но даже это не остановило нападающего. Он поместил Таню под холодный душ, а когда она пришла в себя, продолжил калечить. Модель рассказала, что этот кошмар продолжался семь часов. Потом мужчина запер её в комнате без воды и еды.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tanjadukicmodel/" target="_blank"><strong>tanjadukicmodel</strong></a></p>

Я обмочилась от боли, и в какой-то момент кровь хлынула из моего носа, рта и уха. Я умоляла его перестать, но он не обращал внимания

Таня Джукич

<p>Фото © CEN</p>

Утром бойфренд приставил ей нож к горлу, и Таня убедила мужчину, что не донесёт на него, потому что любит. Но позже всё же отправилась в полицию. Однако, по словам модели, в Турции ей не помогли — мужчину даже не задержали. Несмотря на то что у девушки диагностировали перелом черепа, обнаружили гематомы по всему телу, рассечённую губу и вырванные волосы. Сейчас Таня Джукич вернулась в Сербию. Она боится, что экс-бойфренд будет ей мстить.

<p>Фото © CEN</p>

Он заявил, что я сама поранилась. А наши общие друзья рассказали, что он угрожал разрушить мою жизнь. Мне страшно <...> Я прожила с ним два года и не заметила, что он монстр

Таня Джукич

Модель выложила жуткое фото топлес, раскрыв, что стоит по ту сторону подиума

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