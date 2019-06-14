Эта модель стала самой сексуальной женщиной 2019-го. 10 фото, объясняющих почему

3271

Фото © instagram/oliviaculpo

27-летняя американка Оливия Калпо ранее уже удостаивалась звания "Мисс США" и "Мисс Вселенная". Теперь девушка празднует ещё одну победу.

Модель возглавила список самых сексуальных женщин 2019-го по версии журнала Maxim. И ознаменовала это откровенной съёмкой для глянца.

<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/oliviaculpo/" target="_blank"><strong>oliviaculpo</strong></a></p>

Девушка отметила в "Инстаграме", где у неё 4 млн подписчиков, что для неё эта победа очень важна.

<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/oliviaculpo/" target="_blank"><strong>oliviaculpo</strong></a></p>

Я всегда смотрела на Maxim Hot 100 с восхищением. Там было так много умных и успешных женщин, которые вдохновляли меня <...>. До сих пор не могу поверить, что это реально

Оливия Калпо

<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/oliviaculpo/" target="_blank"><strong>oliviaculpo</strong></a></p>

Но Оливия не только красавица, но ещё и умница. Она родилась в США в семье музыкантов с итальянскими корнями и говорит на английском и итальянском.

<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/oliviaculpo/" target="_blank"><strong>oliviaculpo</strong></a></p>

Девушка отлично училась, с детства занималась музыкой и с успехом играла в различных оркестрах. Себя она в шутку называла виолончелисткой-ботаником.

<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/oliviaculpo/" target="_blank"><strong>oliviaculpo</strong></a></p>

Также Оливию можно заметить и в кино, например в "Красотке на всю голову" и "Американском дьяволе".

<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/oliviaculpo/" target="_blank"><strong>oliviaculpo</strong></a></p>

О личной жизни красавицы известно немного. Она встречалась с музыкантом Ником Джонасом и спортсменом Дэнни Амендолой, но сейчас, похоже, снова одна.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×