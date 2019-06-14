Эта модель стала самой сексуальной женщиной 2019-го. 10 фото, объясняющих почему

27-летняя американка Оливия Калпо ранее уже удостаивалась звания "Мисс США" и "Мисс Вселенная". Теперь девушка празднует ещё одну победу.

Модель возглавила список самых сексуальных женщин 2019-го по версии журнала Maxim. И ознаменовала это откровенной съёмкой для глянца.

Девушка отметила в "Инстаграме", где у неё 4 млн подписчиков, что для неё эта победа очень важна.

Я всегда смотрела на Maxim Hot 100 с восхищением. Там было так много умных и успешных женщин, которые вдохновляли меня <...>. До сих пор не могу поверить, что это реально Оливия Калпо

Но Оливия не только красавица, но ещё и умница. Она родилась в США в семье музыкантов с итальянскими корнями и говорит на английском и итальянском.

Девушка отлично училась, с детства занималась музыкой и с успехом играла в различных оркестрах. Себя она в шутку называла виолончелисткой-ботаником.

Также Оливию можно заметить и в кино, например в "Красотке на всю голову" и "Американском дьяволе".

О личной жизни красавицы известно немного. Она встречалась с музыкантом Ником Джонасом и спортсменом Дэнни Амендолой, но сейчас, похоже, снова одна.