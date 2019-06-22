В Скандинавии только о ней и говорят: 10 фото девушки, ставшей мечтой для 8 млн

27-летняя красавица Анна Нистром покорила 7,9 млн человек, которые стали её подписчиками в "Инстаграме". Но для этого ей пришлось постараться.

Анна родилась в 1992 году в Стокгольме, Швеция. Девушка нередко упоминает, что в детстве у неё были проблемы со здоровьем

Со временем Анна решила вывести заботу о своём организме на новый уровень и занялась фитнесом

В 2013 году девушка завела страничку в "Инстаграме", чтобы следить таким образом за своими достижениями

Всё началось в 2013 году, когда я создала учётную запись в социальных сетях. В это время я переживала трудные времена из-за здоровья, у меня были дни, когда мне было настолько больно, что я не могла встать с постели Анна Нистром

Сначала подписчиков было немного, но девушка проявила недюжинную силу воли, доведя свою фигуру до совершенства, и фанаты стали появляться сами собой

Так Анна стала одной из самых известных скандинавских фитнес-моделей, формам которой можно позавидовать. Сама она очень гордится своими ягодицами

А ещё увлекается творчеством, любит животных и своего парня, с которым постит милые фото

Даже футболисты сходят от неё с ума: 10 фото неотразимой девушки-арбитра