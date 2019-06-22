Отец сделал из дочки королеву бала, сшив ей роскошное платье на выпускной

На школьном балу каждой девушке хочется быть особенной и просто блистать. И этой ученице это удалось благодаря отцу.

Старшекласснице Пенде Гуэй из Нью-Йорка (США) не пришлось, как другим девушкам, отчаянно ломать голову над тем, что надеть на праздник. Ей на помощь пришёл её папа Абдулай Гуэй, опытный портной. Он сам сшил дочке замечательное сиреневое платье в пол, которое напоминало наряд принцессы.

Снимок, где довольная улыбающаяся девушка позирует в творении отца, Пенда выложила в "Фейсбуке". Платье очень понравилось пользователям, и они поделились публикацией 5,5 тыс. раз. Комментаторы писали, что от наряда они просто в восторге.

Какое потрясающее платье! Fatima Fmbow

Позже девушка рассказала, что ей было приятно носить это платье, и отметила, что отец радует такими подарками не только её, пишет Metro. Очень часто он шьёт одежду для её сестрёнки Рамы, а на выпускной изготовил наряды ещё и для подружек Пенды.

Мне очень понравилось его носить, с ним не возникло никаких проблем. На самом деле платье очень эластичное и удобное. <...> У папы это не занимает много времени, он всё готовит в срок и приглашает клиентов на примерку, чтобы они были довольны Пенда Гуэй

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