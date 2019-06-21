Из розовощёкой студентки в тату-модель. Эта девушка посвятила своё тело фильмам

При этом Хайди приходится мириться не только с болью, но и с аллергической реакцией на чернила.

Хайди Лавон настолько одержима фильмами, что всё её тело покрывают татуировки, связанные с ними. В общей сложности модель потратила на них £16 тыс. (около 1,3 млн в рублях) и пока не планирует останавливаться на достигнутом. По словам девушки, за последние 14 лет она сделала 41 татуировку, сообщает Daily Star.

Свою первую тату модель, на которую подписано более 800 тыс. человек в "Инстаграме", сделала в 18 лет. Это было замороженное сердце в огне, которое было срисовано с альбома метал-группы 36 Crazyfists, знаменитой на Аляске.

Большинство татуировок — это отсылка к детству и моим любимым фильмам, которых я посмотрела огромное количество. Я всё время забываю про мои тату, пока люди не начинают на меня глазеть Хайди Лавон

При этом Хайди нисколько не смущает боль во время сеанса, а также аллергия на чернила. Девушка страдает экземой, которая отрицательно реагирует на татуировки. Но тем не менее модель признаётся: "Я ненавижу татуировки, но это то, чем я одержима в данный момент".

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