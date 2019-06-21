Из розовощёкой студентки в тату-модель. Эта девушка посвятила своё тело фильмам

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Фото © Instagram/heidilavon

При этом Хайди приходится мириться не только с болью, но и с аллергической реакцией на чернила.

Хайди Лавон настолько одержима фильмами, что всё её тело покрывают татуировки, связанные с ними. В общей сложности модель потратила на них £16 тыс. (около 1,3 млн в рублях) и пока не планирует останавливаться на достигнутом. По словам девушки, за последние 14 лет она сделала 41 татуировку, сообщает Daily Star.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/heidilavon/?hl=ru" target="_blank">heidilavon</a></p>

Свою первую тату модель, на которую подписано более 800 тыс. человек в "Инстаграме", сделала в 18 лет. Это было замороженное сердце в огне, которое было срисовано с альбома метал-группы 36 Crazyfists, знаменитой на Аляске.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/heidilavon/?hl=ru" target="_blank">heidilavon</a></p>

Большинство татуировок — это отсылка к детству и моим любимым фильмам, которых я посмотрела огромное количество. Я всё время забываю про мои тату, пока люди не начинают на меня глазеть

Хайди Лавон

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/heidilavon/?hl=ru" target="_blank">heidilavon</a></p>

При этом Хайди нисколько не смущает боль во время сеанса, а также аллергия на чернила. Девушка страдает экземой, которая отрицательно реагирует на татуировки. Но тем не менее модель признаётся: "Я ненавижу татуировки, но это то, чем я одержима в данный момент".

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