Девушка, страдавшая булимией в 11 лет, обрела счастье, когда стала весить 130 кг

Жительница Портленда, штат Орегон, с детства была очень полной, несмотря на то что занималась танцами, гимнастикой и разными видами спорта. Кроме того, родители постоянно заставляли её похудеть. В возрасте от восьми до десяти лет девочка пыталась придерживаться диеты, однако это вызывало лишь большую панику, так как вес не уменьшался, сообщает The Sun.
Сколько я себя помню, я всегда стыдилась того, как выгляжу, и была в депрессии. Взрослые загоняли меня в угол, повторяя, что моя жизнь изменится к лучшему, если я похудею
Джейн Дарк
Единственным выходом для маленькой Джейн оказалась булимия, а в 20 лет она начала принимать таблетки для похудения, ограничивая себя в еде и часами занимаясь в зале. Но как бы она ни худела, счастливее от этого она не становилась. И тогда девушка перестала мучить своё тело и создала собственный блог, где помогает другим людям принять себя. Сейчас Джейн весит 133 кг.
Мы могли бы жить в лучшем мире, но каждый из нас должен принимать сознательное участие в его создании. Пусть сердце ведёт человека, а не то, чему его учат и говорят с детства
Джейн Дарк
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