Девушка, страдавшая булимией в 11 лет, обрела счастье, когда стала весить 130 кг

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Фото © Instagram/sumajanedark

Этой девушке пришлось нелегко, ведь борьба с лишним весом едва не лишила её жизни. Уже в 11 лет она страдала булимией, а каждое лето родители отправляли её в лагерь для полных детей. Однако, как только Джейн Дарк перестала пытаться худеть, она стала самым счастливым человеком.

Жительница Портленда, штат Орегон, с детства была очень полной, несмотря на то что занималась танцами, гимнастикой и разными видами спорта. Кроме того, родители постоянно заставляли её похудеть. В возрасте от восьми до десяти лет девочка пыталась придерживаться диеты, однако это вызывало лишь большую панику, так как вес не уменьшался, сообщает The Sun.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/sumajanedark/" target="_blank">sumajanedark</a></p>

Сколько я себя помню, я всегда стыдилась того, как выгляжу, и была в депрессии. Взрослые загоняли меня в угол, повторяя, что моя жизнь изменится к лучшему, если я похудею

Джейн Дарк

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/sumajanedark/" target="_blank">sumajanedark</a></p>

Единственным выходом для маленькой Джейн оказалась булимия, а в 20 лет она начала принимать таблетки для похудения, ограничивая себя в еде и часами занимаясь в зале. Но как бы она ни худела, счастливее от этого она не становилась. И тогда девушка перестала мучить своё тело и создала собственный блог, где помогает другим людям принять себя. Сейчас Джейн весит 133 кг.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/sumajanedark/" target="_blank">sumajanedark</a></p>

Мы могли бы жить в лучшем мире, но каждый из нас должен принимать сознательное участие в его создании. Пусть сердце ведёт человека, а не то, чему его учат и говорят с детства

Джейн Дарк

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