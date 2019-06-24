Блогерша хотела поддержать бодипозитив, но лишь вызвала гнев из-за фото в бикини

26

Фото © Twitter/val_addall

Валентина Аддали, которая ведёт твиттер-аккаунт под именем val_addall, написала пост, который вызвал бурную реакцию.

У Валентины есть свой ютуб-канал и успешный инстаграм с 45 тыс. подписчиков, где она выкладывает откровенные фото со своей завидной фигурой. Недавно девушка написала в своём твиттере пост в поддержку бодипозитива, предложив юзерам в комментариях размещать свои снимки, чтобы услышать что-то приятное. При этом сама девушка выложила сексуальные селфи в синем бикини у зеркала.

Давайте создадим беседу о бодипозитиве. Скидывайте ваши фото, чтобы мы могли сказать вам что-то хорошее

Val_addall

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/val_addall/status/1140726671928111104" target="_blank"><strong>val_addall</strong></a></p>

На её призыв откликнулись действительно многие, и пост набрал около 42 тыс. лайков. Пользователи с самыми разными внешними данными делились своими фото и благодарили девушку за идею и вдохновение.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/valaddall/" target="_blank"><strong>valaddall</strong></a></p>

Однако блогерша нарвалась и на критику. Возмущённые юзеры обвинили девушку в том, что она просто в очередной раз хочет привлечь к себе внимание, а её тело и так соответствует канонам красоты. Кроме того, инста-модель в комментариях поделилась ссылками на другие свои соцсети и даже назвала бренд купальника, в котором позировала.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/valaddall/" target="_blank"><strong>valaddall</strong></a></p>

Давайте прекратим создавать беседы о "бодипозитиве", обсуждая людей с телами, которые и так хвалят каждый день. Просто скажи, что хочешь побольше комплиментов

Paigebrittany

Вы просто хотите привлечь внимание

Blondedbri

Художницу заподозрили в обмане, заметив одну странность на фото с её картинами

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×