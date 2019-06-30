Прыжок прямиком в сердце: 10 фото легкоатлетки, по которой плачет подиум

Алиша родилась в 1994-м в Онтарио, Канада. И до 13 лет занималась гимнастикой, но о ней пришлось забыть, когда девушка получила травму позвоночника
На восстановление ушёл год, за который Алиша поняла, что не может без спорта. Перепробовав несколько видов, в итоге она пришла в лёгкую атлетику
Девушка стала заниматься прыжками с шестом и побеждать на местных чемпионатах. Но в мечтах у неё ни много ни мало — победа на Олимпиаде
Также Алиша получила высшее образование, специализируясь на физиологии питания, которое считает очень важным для спортсмена и любого человека в целом
Позитивная спортсменка с очаровательной улыбкой смогла покорить и пользователей "Инстаграма", где у неё теперь 181 тыс. подписчиков
Они постоянно делают комплименты внешности спортсменки, которая потрясающе выглядит и в спортивной форме, и в платье
В Скандинавии только о ней и говорят: 10 фото девушки, ставшей мечтой для 8 млн