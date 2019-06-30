Прыжок прямиком в сердце: 10 фото легкоатлетки, по которой плачет подиум

Среди спортсменок встречаются такие красавицы, которым прямая дорога на подиум, если бы не их достижения. Канадка Алиша Ньюман предпочла покорять не подиум, а спортивные вершины.

Алиша родилась в 1994-м в Онтарио, Канада. И до 13 лет занималась гимнастикой, но о ней пришлось забыть, когда девушка получила травму позвоночника

На восстановление ушёл год, за который Алиша поняла, что не может без спорта. Перепробовав несколько видов, в итоге она пришла в лёгкую атлетику

Девушка стала заниматься прыжками с шестом и побеждать на местных чемпионатах. Но в мечтах у неё ни много ни мало — победа на Олимпиаде

Также Алиша получила высшее образование, специализируясь на физиологии питания, которое считает очень важным для спортсмена и любого человека в целом

Позитивная спортсменка с очаровательной улыбкой смогла покорить и пользователей "Инстаграма", где у неё теперь 181 тыс. подписчиков

Они постоянно делают комплименты внешности спортсменки, которая потрясающе выглядит и в спортивной форме, и в платье

В Скандинавии только о ней и говорят: 10 фото девушки, ставшей мечтой для 8 млн