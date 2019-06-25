Через 8 лет. История девушки, которая чудом выжила, когда клуб затопило кипятком

Кате было всего 19 лет, когда она оказалась среди гостей клуба, который затопило кипятком.

В 2011 году в одном из клубов Екатеринбурга прорвало трубы, и в самый разгар веселья помещение затопил кипяток. В ту ночь больше всех пострадала 19-летняя Катя Комлева. Девушка получила ожог более 30% тела, и даже врачи не были уверены, что она сможет выкарабкаться.

Но Катя гораздо сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Впоследствии она перенесла 47 операций, ампутацию пальцев на ногах, множественные пересадки кожи. Сейчас Катя носит шорты, купальники, участвует в фотосессиях, занимается спортом и ни в чём себя не ограничивает. С момента трагедии прошло почти восемь лет.

Я оказалась одной из первых, кого выпускали из клуба. Охранники открыли дверь, и я побежала к парковке. В каблуках я чувствовала, что земля мокрая, но решила, что прошёл дождь. Было темно, и я едва могла что-то видеть. Затем меня пронзила жгучая боль Катя Комлева

Следующие два года Катя провела в больницах Москвы, Германии и Израиля. Однако, несмотря на все трудности, через которые ей пришлось пройти, девушка настаивает, что стала только счастливее.

До той ночи у меня не было никаких амбиций, но теперь я счастлива и полна решимости жить полной жизнью. Если бы мне предложили повернуть время вспять, я бы отказалась. Теперь я знаю, что жизнь — это сокровище. И я люблю свои шрамы Катя Комлева

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