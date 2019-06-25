Через 8 лет. История девушки, которая чудом выжила, когда клуб затопило кипятком

3

Фото © Instagram/katekomleva 

Кате было всего 19 лет, когда она оказалась среди гостей клуба, который затопило кипятком.

В 2011 году в одном из клубов Екатеринбурга прорвало трубы, и в самый разгар веселья помещение затопил кипяток. В ту ночь больше всех пострадала 19-летняя Катя Комлева. Девушка получила ожог более 30% тела, и даже врачи не были уверены, что она сможет выкарабкаться.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/katekomleva/" target="_blank">katekomleva</a></p>

Но Катя гораздо сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Впоследствии она перенесла 47 операций, ампутацию пальцев на ногах, множественные пересадки кожи. Сейчас Катя носит шорты, купальники, участвует в фотосессиях, занимается спортом и ни в чём себя не ограничивает. С момента трагедии прошло почти восемь лет.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/katekomleva/" target="_blank">katekomleva</a></p>

Я оказалась одной из первых, кого выпускали из клуба. Охранники открыли дверь, и я побежала к парковке. В каблуках я чувствовала, что земля мокрая, но решила, что прошёл дождь. Было темно, и я едва могла что-то видеть. Затем меня пронзила жгучая боль

Катя Комлева

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/katekomleva/" target="_blank">katekomleva</a></p>

Следующие два года Катя провела в больницах Москвы, Германии и Израиля. Однако, несмотря на все трудности, через которые ей пришлось пройти, девушка настаивает, что стала только счастливее.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/katekomleva/" target="_blank">katekomleva</a></p>

До той ночи у меня не было никаких амбиций, но теперь я счастлива и полна решимости жить полной жизнью. Если бы мне предложили повернуть время вспять, я бы отказалась. Теперь я знаю, что жизнь — это сокровище. И я люблю свои шрамы

Катя Комлева

Что стало с единственным ребёнком, родившимся в зоне отчуждения Чернобыля

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×