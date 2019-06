Дочка Веры Брежневой снялась в бикини, напомнив, что ей уже 18 и можно всё

Дочка украинской певицы уже выросла и, похоже, унаследовала мамину красоту. Но по её стопам она идти не собирается — Соню больше привлекает кинематограф и модельный бизнес.

Девушка поделилась в "Инстаграме" снимком в чёрном маленьком бикини, где она показала отличную фигуру с тонкой талией. Но соцсеть почему-то быстро удалила эффектное фото. На что и посетовала сама Соня.

Однако девушка решительно была настроена порадовать подписчиков, которых у неё 152 тыс. Она попыталась снова и разместила ещё один снимок, добавив к образу массивные солнечные очки. Соня оставила подпись на английском: Maybe they won’t delete this one ("Может, хотя бы этот не удалят"). И фанаты не прошли мимо.

Поклонники активно стали делать комплименты фигуре девушки. Они отметили также, что Соня заметно постройнела и прекрасно выглядит. Также не обошлось без сравнений со знаменитой мамой. Ведь и правда голубоглазая и светловолосая красотка, похоже, взяла от неё всё самое лучшее.

Ты так похудела 😍😍😍🔥 polinaamoonh

Сонечка будет как мама: чем старше, тем красивее! liudmyla_gryn

Соня родилась в 2001 году, когда Вера Брежнева жила в незарегистрированном браке с возлюбленным Виталием. Но отношения не заладились, и пара рассталась. В 2006-м Вера вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана, с ним певица тоже развелась, но у Сони в "Инстаграме" сейчас стоит его фамилия.

