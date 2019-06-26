Модель плюс-сайз расплакалась, когда увидела реакцию на её снимок без фотошопа

22-летняя Айрина Дрези убедилась на собственном опыте, что комментарии в соцсетях существуют не только для хейта.

Бренд PrettyLittleThing поделился в своём аккаунте снимком, на котором позировала Айрина с кокосом в чёрном бикини, подчёркивающем её эффектные формы. Примечательно, что девушка — модель плюс-сайз и снимок выложили без обработки.

Но реакция на него была просто поразительная. Он собрал 110 тысяч лайков, а комментарии пользователей просто приятно шокировали и довели девушку до слёз. Потому что, по её словам, 90 процентов из них были позитивными. Юзеры хвалили её за смелость, были рады видеть "настоящее тело" и рассказывали о собственном опыте принятия себя.

Это на самом деле заставило меня плакать. Все эти девушки посылали мне сообщения, рассказывали свои истории. Они думают обо мне и выходят в топах без рукавов, не боясь показывать руки. <...> Я чувствую, что помогаю другим Айрина Дрези

Впрочем, у Айрины в "Инстаграме" сейчас 152 тысячи подписчиков и вполне успешная карьера. Однако ей через многое пришлось пройти. В детстве вместе с семьёй они приехали в Ирландию в качестве беженцев. В школе у девочки было расстройство пищевого поведения, и она долго пыталась бороться с лишним весом. До карьеры модели девушке пришлось работать продавцом, официанткой и даже чистить туалеты. Но теперь она готова отстаивать своё право на статус модели и не бояться его носить.

Блогерша хотела поддержать бодипозитив, но лишь вызвала гнев из-за фото в бикини