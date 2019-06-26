Конкурсантки "Мисс Англия" обнажили свои настоящие лица, убрав макияж и фотошоп

Сейчас есть масса способов изменить свою внешность до неузнаваемости и ввести окружающих в заблуждение. Это касается и участниц конкурсов красоты.

Организаторы "Мисс Англия — 2019" впервые за историю конкурса решили ввести этап "Топ-модель с обнажённым лицом". В его рамках участницы должны будут присылать комиссии фото без макияжа и фотошопа. Так на соревнованиях решили поддержать естественную красоту, пишет Daily Mail.

Учредители конкурса пошли на такие меры, после того как были шокированы тем, что некоторые юные конкурсантки вовсю делают "уколы красоты", увеличивая губы и применяя ботокс. Также они скрывают лица за толстым слоем макияжа, за которым порой человек становится просто неузнаваем.

Мы говорим девушкам, что им не нужны филлеры, накладные ресницы и татуаж, чтобы принять участие в нашем конкурсе. Это показывает, какое разрушительное влияние отфотошопленные снимки в Сети оказывают на самооценку и психическое здоровье девушек Энджи Бисли, организатор

Девушки живо откликнулись на предложение организаторов. Многие из них благодарили учредителей за то, что те дали им возможность показать наконец свои настоящие лица.

Всего за звание первой красавицы Англии сейчас борется 54 конкурсантки. Девушка, победившая в этапе "Топ-модель с обнажённым лицом", автоматически выходит в финал. Победительница конкурса получит в том числе право представлять страну на конкурсе "Мисс мира".

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