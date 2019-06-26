Конкурсантки "Мисс Англия" обнажили свои настоящие лица, убрав макияж и фотошоп

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Фото © Instagram/bhasha05

Сейчас есть масса способов изменить свою внешность до неузнаваемости и ввести окружающих в заблуждение. Это касается и участниц конкурсов красоты.

Организаторы "Мисс Англия — 2019" впервые за историю конкурса решили ввести этап "Топ-модель с обнажённым лицом". В его рамках участницы должны будут присылать комиссии фото без макияжа и фотошопа. Так на соревнованиях решили поддержать естественную красоту, пишет Daily Mail.

<p>Бхаша Мухерджи. Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bhasha05/" target="_blank"><strong>bhasha05</strong></a></p>

Учредители конкурса пошли на такие меры, после того как были шокированы тем, что некоторые юные конкурсантки вовсю делают "уколы красоты", увеличивая губы и применяя ботокс. Также они скрывают лица за толстым слоем макияжа, за которым порой человек становится просто неузнаваем.

<p>Бетани Кэммэк. Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bethanycammack/" target="_blank"><strong>bethanycammack</strong></a></p>

Мы говорим девушкам, что им не нужны филлеры, накладные ресницы и татуаж, чтобы принять участие в нашем конкурсе. Это показывает, какое разрушительное влияние отфотошопленные снимки в Сети оказывают на самооценку и психическое здоровье девушек

Энджи Бисли, организатор

<p>Пратиштха Раут. Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/trish.raut/" target="_blank"><strong>trish.raut</strong></a></p>

Девушки живо откликнулись на предложение организаторов. Многие из них благодарили учредителей за то, что те дали им возможность показать наконец свои настоящие лица.

<p>Люси Крогдаль. Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/lucy.krogdahl/" target="_blank"><strong>lucy.krogdahl</strong></a></p>

Всего за звание первой красавицы Англии сейчас борется 54 конкурсантки. Девушка, победившая в этапе "Топ-модель с обнажённым лицом", автоматически выходит в финал. Победительница конкурса получит в том числе право представлять страну на конкурсе "Мисс мира".

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