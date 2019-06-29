Девушка хотела сделать милое фото в платье, но лишь напугала себя и весь Twitter

Мейри ведёт успешный твиттер, где у неё 28,5 тыс. подписчиков. Недавно девушка разместила в нём два снимка, от которых у многих мурашки побежали по коже. На них предстала призрачная, парящая в воздухе фигура. Сама девушка объяснила, что это не привидение, а всего лишь она сама. Японка пыталась сделать милое фото на качелях, надев для этого белое платье. Но что-то пошло не так, и её раздосадовал результат.
Я подумала, что было бы до волшебного мило надеть это белоснежное и покачаться в нём на качелях. Вместо этого получилось очередное фото с призраком. Больше никогда так не буду делать
Мейри Асахина
Несмотря на то что кадры получились словно из фильма ужасов, пост стал вирусным, набрав более 363 тыс. лайков и около 126 тыс. ретвитов, пишет SoraNews24. Некоторые пользователи отказывались верить в объяснения девушки, находя на фото и другие жуткие детали. Например, одна из пользовательниц обратила внимание на странную тень на соседних качелях и приняла её за призрак ребёнка.
Я чувствую себя нелепо, но у меня дрожат руки и подкашиваются колени. Разве это не похоже на маленького ребёнка?
mell__0419
Это невероятно (мне страшно)
hataemaru
Однако многие юзеры просто ласково пошутили над ситуацией, призывая девушку не расстраиваться, а других не бояться и не додумывать лишнего.
Видео с мускулистой вороной вызвало панику среди пользователей Twitter