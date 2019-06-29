Девушка хотела сделать милое фото в платье, но лишь напугала себя и весь Twitter

1349

Фото © Twitter/meiri_asahina

17-летняя Мейри Асахина —"айдол": она поёт в группах, танцует, занимается актёрским мастерством и является кумиром для японских подростков.

Мейри ведёт успешный твиттер, где у неё 28,5 тыс. подписчиков. Недавно девушка разместила в нём два снимка, от которых у многих мурашки побежали по коже. На них предстала призрачная, парящая в воздухе фигура. Сама девушка объяснила, что это не привидение, а всего лишь она сама. Японка пыталась сделать милое фото на качелях, надев для этого белое платье. Но что-то пошло не так, и её раздосадовал результат.

Я подумала, что было бы до волшебного мило надеть это белоснежное и покачаться в нём на качелях. Вместо этого получилось очередное фото с призраком. Больше никогда так не буду делать

Мейри Асахина

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/meiri_asahina/status/1141669601098395661?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1141669601098395661&ref_url=https%3A%2F%2Fsoranews24.com%2F2019%2F06%2F26%2Fjapanese-idols-attempt-at-taking-a-cute-photo-backfires-in-terrifying-way%2F" target="_blank"><strong>meiri_asahina</strong></a></p>

Несмотря на то что кадры получились словно из фильма ужасов, пост стал вирусным, набрав более 363 тыс. лайков и около 126 тыс. ретвитов, пишет SoraNews24. Некоторые пользователи отказывались верить в объяснения девушки, находя на фото и другие жуткие детали. Например, одна из пользовательниц обратила внимание на странную тень на соседних качелях и приняла её за призрак ребёнка.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/meiri_asahina/status/1141669601098395661?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1141669601098395661&ref_url=https%3A%2F%2Fsoranews24.com%2F2019%2F06%2F26%2Fjapanese-idols-attempt-at-taking-a-cute-photo-backfires-in-terrifying-way%2F" target="_blank"><strong>meiri_asahina</strong></a></p>

Я чувствую себя нелепо, но у меня дрожат руки и подкашиваются колени. Разве это не похоже на маленького ребёнка?

mell__0419

Это невероятно (мне страшно)

hataemaru

<p>Кадры, которые вышли удачно. Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/meiri_asahina/status/1141669601098395661?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1141669601098395661&ref_url=https%3A%2F%2Fsoranews24.com%2F2019%2F06%2F26%2Fjapanese-idols-attempt-at-taking-a-cute-photo-backfires-in-terrifying-way%2F" target="_blank"><strong>meiri_asahina</strong></a></p>

Однако многие юзеры просто ласково пошутили над ситуацией, призывая девушку не расстраиваться, а других не бояться и не додумывать лишнего.

Видео с мускулистой вороной вызвало панику среди пользователей Twitter

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×