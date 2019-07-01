Так выглядят девушки 1995-го: 10 знойных фото модели, которая давно выросла

Вам всё ещё кажется, что рождённые в 90-е должны быть мелкими детишками? Тогда взгляните на одну из их представительниц — популярную модель Кармеллу Роуз.

Кармелла родилась 3 октября 1995 года в солнечной Калифорнии и, будучи подростком, уже получила приглашение от модельного агентства, пишет Justriches.

Её часто стали приглашать на показы, и вскоре ради карьеры красавица из небольшого городка перебралась в Лос-Анджелес — город возможностей.

Кармелла не теряла времени зря. Ей удалось подписать контракт с одним из крупнейших в мире модельных агентств —Wilhelmina.

Девушка стала появляться на обложках глянца, включая известные журналы Sports Illustrated и Maxim, и сотрудничать с популярными брендами.

И даже снялась в клипе британского музыканта Дюка Дюмона на песню Ocean Drive.

Но девушка преуспела и на онлайн-поприще: в "Инстаграме" у неё 2,2 млн фанатов. А в парни, по слухам, она выбрала известного блогера Джуанпу Зуриту.